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穆迪分析：當心通膨釀利空 股市恐回檔20%、花1年回升

編譯葉亭均／綜合外電
穆迪分析公司首席經濟學者詹迪（Mark Zandi）警告投資人，通膨與估值問題可能會讓股市回檔修正。路透
穆迪分析公司首席經濟學者詹迪（Mark Zandi）警告投資人，通膨與估值問題可能會讓股市回檔修正。路透

穆迪分析公司（Moody's Analytics）首席經濟學者詹迪（Mark Zandi）認為，投資人現在應跟慎防市場大幅修正，他預期聯準會立場轉向較為鷹派將引發股市回檔10%至20%。

CNBC網站報導，和過去數年大跌情況不一樣的是，詹迪預期股市這回如果大跌，將不會迅速回升，原因是市場現在估值很高。他預估要花上一年時間才會恢復至損益兩平程度。

詹迪表示：「股市正在醞釀不利因素。聯準會現在要換檔了，因為目前經濟十分強勁。」他指出，股市可能已經展開修正，因為投資人開始被嚇到了。

美股道瓊指數上周重挫3.45%，寫下2020年10月來最大單周跌幅。史坦普500指數也出現2月底來最大單周跌幅。科技股為主的那斯達克指數上周也下跌，但僅較歷史高點低1.28%。

儘管詹迪發出警訊，但他相信經濟將避免衰退，原因是股市可能下跌的因素與風險資產價格過度緊繃有關，而非是嚴重的基本面問題。他說：「經濟將暢旺，失業率將下滑，薪資成長將會強勁。」

過去數月來，詹迪持續提出通膨示警，3月初即斷言通膨就在眼前，而投資人沒有充分理解到風險。詹迪現在認為通膨仍是影響股市和債市投資人的一大問題，而美國10年期公債殖利率繼續下滑的機會不大。

詹迪還擔心，商品與加密貨幣市場的拋售正在醞釀更多麻煩，而且擔憂在房貸利率上揚之際，強勁的房市還能否延續。

投資 指數 殖利率

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