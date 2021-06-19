道瓊重挫逾500點 Fed預告政策轉彎 賣壓或許尚未結束

分析師認為，美股連創新高，已超前反映經濟表現，因此這周下跌不令人意外。美聯社

美國聯準會（Fed）釋出提前升息的鷹派訊號，加上適逢「四巫日」，美國股市周五（18日）爆量收黑，道瓊工業指數 周五大跌逾500點。Fed官員有關貨幣政策動向的談話，無疑將是投資 人下周甚至整個夏季的關注重點。

道瓊工業指數周五下挫533.37點，一周下來跌3.5%，創下去年10月30日以來單周最大跌幅。標普500連四日收黑，周線跌1.9%，為2月26日以來最大單周跌幅。費半重挫2.44%，台積電ADR跌2.8%。

美股 周五正逢指數期貨、指數選擇權、個股期貨及個股選擇權合約到期的「四巫日」，成交量較三個月均量大增40%，攪動近來出奇淡定的美股。

投資人開始撤出今年最熱門的交易，像是對經濟成長尤其敏感的小型股。代表小型股的羅素2000指數本周跌逾4%，創下1月底以來最大跌幅。

這種所謂「再通膨交易」退燒，反而對科技股有助益。那斯達克綜合指數周五雖跌0.9%，但本周僅小跌0.3%。

ThinkMarkets分析師拉札克拉達（Fawad Razaqzada）表示，美股連創新高，已超前反映經濟表現，因此這周下跌不令人意外。

百達（Pictet）資產管理公司首席策略師帕歐利尼說：「考量到很多投資人已賺了一票，要降低風險是稀鬆平常的事。如今股價價位又高，Fed決策又起了變化，還是獲利了結為妙。」

Fed決策官員周三表示，他們預料會在2023年底之前開始升息，較原先預期提前。聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德周五接受CNBC訪問表示，他認為2022年尾就會升息。博拉德並非聯邦公開市場操作委員會（FOMC）中擁有表決權的一員，但他是本周開會後率先表達看法的Fed官員。

博拉德表示 ，FED面臨的通膨更加強勁，因此決策上勢必更加靈活。不過，他也表示，Fed還得經過幾次例行會議後才會討論出縮減購債的口徑。

因此，Fed官員的談話將格外受到關注，其中主席鮑爾下周二將在眾院就Fed政策回應和經濟表達看法。

知名CNBC財經節目主持人克雷默（Jim Cramer）說：「Fed現處於警告模式。」他提醒，從過往紀錄來看，6月下旬向來不是美股有好表現的時候， 「壞消息是賣壓或許尚未結束」。