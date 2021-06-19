我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增127例、20死 僅7縣市有新案例

加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

疫苗接種普及 越來越多人重返健身房 居家健身式微

財經新聞組╱綜合報導
疫情趨緩，重返健身中心漸成風潮。（路透）
疫情趨緩，重返健身中心漸成風潮。（路透）

最新研究顯示，隨著疫情限制逐漸放寬、疫苗接種更加普及、健身中心取消強制佩戴口罩政策，越來越多人開始重返健身房。

Jefferies一直在追踪Planet Fitness和24 Hour Fitness等連鎖健身店的客流量，並觀察針對健身房和Peloton等數位健身器材的網路搜索。雖然許多人在疫情危機期間對後者進行投資，以能在家裡健身，但這種需求似乎正在減弱。

Jefferies發現，與4月相比，5月對「住家附近的健身房」的網路搜索加速，重回2020年1月以來的歷史最高水平。Jefferies表示，尋找附近健身房的搜索興趣與通常新年初始的風潮很像，許多人會在此時立誓要過更健康的生活。該公司指出，今年以來，在全國連鎖健身房中，對Crunch Fitness和Blink Fitness的搜索量回升幅度最大。

與此同時，進入健身中心的客流量今年以來一直在穩步改善。Jefferies表示，截至5月底，全國健身房的客流量已恢復到2020年1月水平的83%，僅較2019年同期下降6%。

Jefferies指出，喬治亞州、佛州和德州的健身房客流量最高，因與東北部和西岸許多州相比，這些地區的新冠肺炎疫情限制較輕。

根據Jefferies的研究，隨著越來越多人離家前往健身房，對家用健身器材和數位健身器材的搜索正在放緩。該公司一直在觀察針對健身球、啞鈴、瑜伽墊、跳繩、按摩槍、舉重、泡沫滾輪和健身飛輪的搜索。結果發現自1月以來，人們的興趣一直在下降。

越來越多網路族正在登入像是Orangetheory Fitness這樣的連鎖健身房官網，可能是希望重新申請會員或查看某家分店的口罩政策；而Tonal和NordicTrack等數位健身平台的流量也在趨緩。Jefferies說，對家用健身器材的興趣在2020年4月達到頂峰，之後已降至疫情期間歷史最低點。

健身 疫情 口罩

上一則

百度發布共享無人車 3年造千輛 成本是自駕車三分之一

下一則

中國電動車產銷拚年增40% 到2025年占比將逾2成

延伸閱讀

加州建疫苗接種電子檔 數碼卡隨時可用

加州建疫苗接種電子檔 數碼卡隨時可用
柬埔寨疫苗接種迅速推動 可望11月提早實現群體免疫

柬埔寨疫苗接種迅速推動 可望11月提早實現群體免疫
CDC：郵輪安全警示降級 未接種者避免搭乘

CDC：郵輪安全警示降級 未接種者避免搭乘
加州修訂職場防疫令 完成接種免戴口罩

加州修訂職場防疫令 完成接種免戴口罩

熱門新聞

美國各類貨品和服務的價格，都變得更貴。美聯社

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

2021-06-11 07:44
全球貨櫃運送吃緊情況再現，貨攬業不諱言表示，中國地區沿海出口貨陷入一個「搶到櫃子沒拖車；找到拖車、船又塞港進不來，一切盡在不言中的窘境」。圖為香港港口的貨櫃。(路透)

「搶到貨櫃沒拖車 搶到拖車…船塞港」海運價 周周飆

2021-06-11 19:50
家得寶已決定自己租一艘貨櫃輪。路透

全球物流大亂 家得寶乾脆自己租艘貨櫃輪

2021-06-14 15:25
專家籲購屋族耐心等待。（歐新社）

天價買房？專家：等降溫再說

2021-06-18 19:01
全球逾半數比特幣礦工來自中國，但北京政府如今矢言，將嚴厲打擊比特幣挖礦和交易活動。(路透)

中國比特幣圈掀移民潮 逾半數礦工可能移居德州

2021-06-17 13:49
BTS在5月21日於Youtube發布最新單曲「Butter」後，已成為YouTube發布24小時內點閱率最高的MV，該單曲也連三周蟬聯美國告示牌單曲排行榜榜首。(路透)

BTS高人氣助攻 母公司Hybe市值飆近90億

2021-06-15 13:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華社再爆倒會 金額恐達千萬

華社再爆倒會 金額恐達千萬
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利
如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧

如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧
秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強
助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元