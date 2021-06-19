疫苗接種普及 越來越多人重返健身房 居家健身式微

疫情趨緩，重返健身中心漸成風潮。（路透）

最新研究顯示，隨著疫情 限制逐漸放寬、疫苗接種更加普及、健身 中心取消強制佩戴口罩 政策，越來越多人開始重返健身房。

Jefferies一直在追踪Planet Fitness和24 Hour Fitness等連鎖健身店的客流量，並觀察針對健身房和Peloton等數位健身器材的網路搜索。雖然許多人在疫情危機期間對後者進行投資，以能在家裡健身，但這種需求似乎正在減弱。

Jefferies發現，與4月相比，5月對「住家附近的健身房」的網路搜索加速，重回2020年1月以來的歷史最高水平。Jefferies表示，尋找附近健身房的搜索興趣與通常新年初始的風潮很像，許多人會在此時立誓要過更健康的生活。該公司指出，今年以來，在全國連鎖健身房中，對Crunch Fitness和Blink Fitness的搜索量回升幅度最大。

與此同時，進入健身中心的客流量今年以來一直在穩步改善。Jefferies表示，截至5月底，全國健身房的客流量已恢復到2020年1月水平的83%，僅較2019年同期下降6%。

Jefferies指出，喬治亞州、佛州和德州的健身房客流量最高，因與東北部和西岸許多州相比，這些地區的新冠肺炎疫情限制較輕。

根據Jefferies的研究，隨著越來越多人離家前往健身房，對家用健身器材和數位健身器材的搜索正在放緩。該公司一直在觀察針對健身球、啞鈴、瑜伽墊、跳繩、按摩槍、舉重、泡沫滾輪和健身飛輪的搜索。結果發現自1月以來，人們的興趣一直在下降。

越來越多網路族正在登入像是Orangetheory Fitness這樣的連鎖健身房官網，可能是希望重新申請會員或查看某家分店的口罩政策；而Tonal和NordicTrack等數位健身平台的流量也在趨緩。Jefferies說，對家用健身器材的興趣在2020年4月達到頂峰，之後已降至疫情期間歷史最低點。