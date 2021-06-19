聖誕銷售將至 玩具商關切中國塞港

今年假期聖誕樹下的禮物盒可能會減少，因為玩具製造商正在努力解決從玩偶、人偶到車輛和拼圖等各種禮物可能大量短缺的問題。

新冠病毒疫情 造成全球運輸通路瓶頸，更因3月蘇伊士運河的堵塞而惡化。這些運送延誤幾乎影響所有產業，包括電子產品、服裝和食品。

讓這些麻煩雪上加霜的是中國爆發的新一波新冠疫情。庫存過去一段時間來不斷增加，導致製造順延。由於貨櫃短缺，而且更糟的是，較疫情前的價格翻了一倍，讓玩具製造商在對該產業最重要的銷售季節到來前面臨艱難的決定。

Jefferies分析師 威辛克(Stephanie Wissink)表示：「目前還看不出對假日商品流動有任何恐慌。」

她說，玩具公司剛剛進入預定9月和10月出貨假期產品的量產期，「如果到夏末時限制未能解除，就開始讓人擔心了。」

威辛克說，目前，玩具業出現2到3周的延遲。這與Davidson分析師威瑟(Linda Bolton Weiser)的報告一致，但威瑟估計延誤可能長達1個月。

威瑟指出，玩具業過去曾面臨運輸挑戰但撐過來了。她指的是幾年前在洛杉磯港 發生的工人罷工，曾威脅到假期銷售，「當時玩具股暴跌，但聖誕節仍順利度過。」

玩具公司正密切關注海外事態發展，希望隨著疫苗在全球普遍接種、疫情更加孤立以及更多空中航線重新開放，港口壓力會有所減輕。

威辛克說，目前，玩具公司還沒有將額外運費轉嫁給客戶。但是，如果運輸情況沒有緩解，這種情況總是有可能改變的。

她說：「我們注意到假日購物多半是送禮，因此價格敏感度要低一些。」「但即使如此，消費者仍會注意到價格是否上漲，但預計現階段還不會出現這種情況。」