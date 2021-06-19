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道指本周跌3.5% 去年10月來最大

財經新聞組╱綜合報導

美股下跌，道瓊工業平均指數創10月以來最大單周跌幅，交易員擔心聯準會(Fed)可能會比預期更早開始升息。經濟復甦類股領跌。

道指下跌533.37點或1.58%至3萬3290.08點，本周跌幅達3.5%。史坦普500指數下跌55.41點或1.31%至4166.45點，本周跌幅1.9%。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌130.97點或0.92%至1萬4030.38點，本周下跌0.2%。

史指能源類股和工業類股本周分別下跌5.2%和3.8%。與此同時，金融和材料均下跌超過6%。在經濟重新開放的預期下，這些類股今年來一直是股市領漲指標。

在股指下跌之際，Fed帶動的國債殖利率曲線急劇趨平。這代表了短天期的美國國債如2年期國債的殖利率回升，而指標10年期國債等長天期國債殖利率下降。長期債券殖利率的回落反映出對經濟成長的樂觀情緒減弱，而短期債券殖利率的上漲則顯示出對Fed升息的預期。

這種現象會損害銀行股，尤其是當短期和長期利率間的利差縮小時，銀行獲利可能會受到打擊。美國商銀和摩根大通股價分別下跌超過 2.5%。花旗集團下跌1.79%，連續第12個交易日下跌。

殖利率 國債 指數

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