通膨升溫 10年期殖利率恐逾2%

國債殖利率 可能即將突破上揚。雖然殖利率在本周聯準會(Fed)利率決定後暫時下降，但富國銀行證券宏觀策略負責人舒馬赫(Michael Schumacher)預計指標10年期美國 國債殖利率將在年底攀升至高達2.20%。

他表示，「10年期國債殖利率在今年底前將大幅上漲。」「肯定不會是穩步上升。但我們的確相信，在接下來的6至7個月內，會出現一個非常強烈的熊市走勢。」

舒馬赫將通膨回升列為他預測的主要根據，著眼於未來的12個月，「Fed預期明年的核心PCE會高於3%，這是個驚人的數字。這是很長一段時間以來沒有看過這麼高的持續性通膨數字。」「這也的確反映出市場人士關注的問題：通膨飆升會持續多久？是短暫性嗎？是過渡性的嗎？我不知道。但這很令人不安，而且非常明顯。」

舒馬赫在他對Fed決策的研究報告中表示，Fed仍在姑息通膨飆升。他指出，債券市場和經濟面臨的最大風險是Fed面對經濟強勁復甦的可能反應。如果Fed覺得搞砸了，就可能會在明年升息，而不會至少等到2023年。

截至目前為止，舒馬赫的債市前景有既定目標。在進入2021年時，他預測到今年年中10年期國債殖利率將達到1.15%至1.35%，但警告可能會高達1.50%。這是他在新冠病毒疫苗廣泛接種前幾個月、殖利率還低於1%時做出的預測。

10年期國債殖利率18日收於1.45%。過去一周上漲近4%，但過去3個月下跌8%。

舒馬赫還懷疑當初因Fed強勢鷹派而飆升的美元能否繼續延續其漲勢，「今年第1季，美國和勉強算得上的英國在新冠疫苗接種方面比大多數西方世界國家具有巨大優勢。但現在許多國家正在迎頭趕上，可以將其視為未來經濟活動的代表。」「美元正在失去一些多頭動能。」