傳歐盟年底調查谷歌數位廣告

知情人士指出，Alphabet旗下谷歌可能面臨更大的監管威脅，歐盟反壟斷監管機構將在年底前，對其高獲利的數位廣告業務展開正式調查。這將是歐盟競爭執法者針對谷歌另闢一條新戰線。過去10年該公司因在網路購物、Android智慧手機和網路廣告領域阻止競爭對手而被罰款超過80億歐元(98億美元)。

高盛 加速比特幣操作業務

高盛更進一步對沖基金和其他大型機構客戶操作比特幣提供協助。據了解，該行已開始與由諾沃格拉茨(Mike Novogratz)創立的加密商業銀行Galaxy Digital進行比特幣期貨交易。Galaxy聯席總裁范德威爾特(Damien Vanderwilt)表示，這是高盛在上月設立加密貨幣部門後，首次與數位資產公司合作。

亞馬遜全美電商 市占率逾40%

隨著亞馬遜年度Prime Day大促銷將近，其全美最大網路零售商的地位屹立不搖：預計到2021年底，它的電商銷售額將占全美電商銷售額超過40%。根據eMarketer統計，2008年電商銷售額僅占美國零售總額的3.6%。在逐年成長後，這個數字在2020年因新冠疫情 飆升至14%，預計今年底達15.3%。

大摩推薦臉書為社媒股首選

摩根史坦利分析師在最新報告中表示，臉書仍是大型社交媒體股票中的首選，其投資和貨幣化努力抵銷了因新冠疫情消退造成的任何近期參與度下降。該投行還認為臉書的廣告成長也有助彌補其客流量的減少，強化其創新和定價策略，可望在下半年和明年超過預期。

逾1/4電視用戶使用串流服務

根據研究公司尼爾森(Nielsen)的最新統計，有64%美國人仍在看網路和有線電視，但串流媒體正在興起，有26%的人把時間花在Netflix和Hulu上；另外8%被歸類為「其他」，包括視訊點播、來自機上盒的串流媒體以及其他電視用途，像是玩遊戲和觀看DVD。

明尼亞波利斯Fed反對明年升息

明尼亞波利斯聯邦儲備銀行(Fed)行長卡什卡里(Neel Kashkari)表示，他希望至少在2023年底前Fed能將基準短期利率保持在接近零的水平，以使勞動市場恢復到新冠疫情前的強度。他認為只要通膨維持穩定，就應該有耐心實現就業最大化。