首申失業金數 近月來新高

勞工部報告，雖就業市場持續復甦，但截至6月12日當周初請失業金人數意外上升至41.2萬，高於接受《道瓊》調查的經濟學者估計的36萬人，為5月15日當周以來新高。有一周時間落差的持續申領人數維持在325萬人不變；4周移動平均下降5.5萬人至略高於360萬。總申領數減少50萬至1483萬人。

費城Fed製造指數 高於預期

費城聯準會(Fed)6月製造業調查數據為30.7，高於預期的30。雖較5月低了1點，就業和支付的價格增加是主要驅力。支付價格指數升至80.7，為1979年6月以來最高水平。接受價格指數上漲9點至49.7，為1980年10月以來最高水平。只有2%受訪者表示接受價格下降。

看好電商 克羅格調升財測

克羅格(Kroger)調高年度獲利財測，看好其快速取貨和外送服務將鼓勵客戶即使再次外食也會網路下單購物。第1季克羅格數位銷售額增加16%。現在預測2021年調整後每股獲利在2.95至3.10元間，之前的區間為2.75至2.95元。預計2021年調整後同店銷售額將下降4%，之前預計的降幅高達5%。

23andMe借殼上市 估值35億

客製化醫療和屋家基因檢測試劑盒公司23andMe於17日與布蘭森(Richard Branson)所屬空白支票公司(SPAC)VG Acquisition Corp.合併上市，股票代碼為「ME」，募集近6億元，估值為35億元。在那斯達克上市首日上漲21.2%。23andMe是由谷歌創始人布林(Sergey Brin)前妻沃西基(Anne Wojcicki)於15年前創立。

上季稅前獲利 福特超出預期

福特汽車 表示，其第2季調整後稅前獲利將「超出預期」並明顯優於去年同期，但淨利將「大幅低於」去年同期。福特汽車表示，「汽車業前景改善是由低於預期的成本和有利的市場因素共同推動。」「此外，更高的車輛拍賣價格也有利福特車貸。」

VR健身 潛力 查克柏格按讚

臉書CEO查克柏格(Mark Zuckerberg)看好未來虛擬實境(VR)中類似Peloton的健身訂閱潛力。他17日在法國科技會議VivaTech上談到VR和增強實境(AR)的功能。他說遊戲是如今VR的主要應用範圍，但在社交體驗或健身等領域的潛力越來越大。