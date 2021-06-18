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Alphabet過熱 專家看好亞馬遜

財經新聞組／綜合報導

買進亞馬遜而非Alphabet的看法漸成主流。Jefferies在16日的報告中將亞馬遜加入其集團股特選擇名單中，理由是電商使用率不斷提高，以及該公司亞馬遜網絡服務(AWS)和廣告業務的快速成長。

該投行在報告中將谷歌母公司Alphabet從名單中刪除，指稱雖然看好該股，但在最近幾個月大漲後，其估值似乎已經偏高。

今年以來Alphabet上漲逾38%，而亞馬遜上漲逾6%。

Newton Advisors總裁兼創始人紐頓(Mark Newton)表示，「亞馬遜還沒出現與Alphabet幾乎相當的超買程度。」「它應可上看3500元，下檔支撐點在3100元目則是很容易定義的風險水平。」

17日亞馬遜收漲2.17%至3489.24元。

紐頓表示，Alphabet的技術面表現不佳。其股價與相對強弱指標(RSI)之間出現負背離。即使股價屢創新高，但該指標並未創下任何記錄，技術分析師通常將此解讀為即將出現下跌的跡象。

他說，「這是在大漲階段會出現的問題。因此，如果要做多，就必須認真保持停損，像是5月低點的2200元。」「在目前的市況下，我寧可買進亞馬遜而非Alphabet。」

Alphabet收漲0.8%至2434.87元。

New Street Advisors Group創始人兼CEO薩波魯(Delano Saporu)表示，亞馬遜的估值不僅相對於Alphabet更具吸引力，而且其成功的動力也不會改變，「Jefferies報告中提到的趨勢將繼續存在。」並引用該投行的調查指出，自新冠疫情爆發以來，在接受調查的700名成年人中有60%在網上花費更多.

他說，「觀察它們在業務上的差異化，AWS顯然是亞馬遜一個強勁優勢。」「這是一項高獲利業務，預計它會有更多成長。這就是我會買進的原因。」

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