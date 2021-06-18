Fed預告將升息 房貸利率飆升

根據《抵押每日新聞》(Mortgage News Daily)報導，最熱門的30年期固定房貸平均利率17日明顯走高，達到3.25%，為4月中以來的最高水平。

走高的原因是反應聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)在16日Fed會議後發表的評論。Fed官員表示可能在2023年升息，但沒有提到何時開始縮減大規模債券 購買計畫。

房貸利率並不一定與聯邦基金利率同步，但基本上會與10年期國債殖利率 連動，同時也受Fed購買的抵押貸款支持債券數量極大影響。

《抵押每日新聞》營運長格拉漢(Matthew Graham)指出，「市場對Fed升息的預期有些意外。當然，聯邦基金利率並不影響房貸利率，但升息前景說明Fed可能會快速收回其債券購買計畫，開始『縮減』。這些計畫一直維持房貸利率在偏低水平。」

Fed越早開始縮減購債，房貸利率就會越快走高，可能出現2013年6月的「縮減恐慌」。

房貸利率現在比11日高出近25個基點，比一年前高出約四分之一個百分點。聽起來可能不是很多，但對於希望經由再融資 來節省月付款的人來說意義重大。根據經驗法則，如果房貸利率不能少0.5個百分點，例如從3.5%降到3.0%，那麼就不值得再融資。

去年秋天至今年2月，30年期固定利率平均為2.75%，引發再融資熱潮。根據抵押銀行家協會(MBA)的統計，現在房貸再融資申請比一年前減少22%，靠再融資而受益的借款人大幅減少。

對於購屋族而言，由於目前房價飛漲，任何利率上漲不僅影響月付款，而且可能會使申請貸款變得更加困難。

realtor.com首席經濟學者黑爾(Danielle Hale)表示，「對於購屋族來說，最好是重新檢查家庭購物預算。如果利率上升25個基點，請好好計算一下，了解這對購物清單的影響。」