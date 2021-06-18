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天價買房？專家：等降溫再說

財經新聞組／綜合報導
專家籲購屋族耐心等待。（歐新社）
專家籲購屋族耐心等待。（歐新社）

房市專家表示，由於新屋和成屋價格處於創紀錄水平，需求仍然很高，潛在買家最好等待庫存回升和競爭減少再進場。

根據Zillow的數據，目前，全國房屋平均掛牌上市時間為6天，周轉速度十分驚人。對賣家來說是最佳狀況，但對買家來說卻是個壞消息，因為面臨巨大的競爭，最終可能須支付更高費用並放棄像是檢查屋況這種購屋過程中的重要步驟，才能讓自己的報價迅速被接受。

Zillow資深經濟學者塔克(Jeff Tucker)表示，一些獨立因素塑造出如今的購屋環境。最明顯的是新冠疫情，它加快了許多人的購屋時程，其他因素還有史上最低利率、買家希望有更大空間和輕鬆負擔的房貸。

塔克說，此刻正逢千禧世代進入購屋黃金期。隨著這些30歲上下的族群開始購屋，預計未來幾年需求將繼續保持高位。

但他指出，在如此火爆的房市中，潛在購屋者最好等到秋季甚至明年再進場。雖然沒有人能確切地說會發生什麼，但庫存已經開始一點點反彈，將為買家提供更多選擇。

當然，很多人可能等不及買房，或者只是不想再等上幾個月。而且房貸利率仍然夠低，買家可能願意放棄夢想中的房子以尋求更好的融資。

Morales Team Real Estate俄亥俄州房地產經紀人莫拉里斯(Kristina Morales)表示，買家仍應考慮搬家的急迫性。如果暫時還不需要更多空間，那麼等待市場降溫而非讓步可能較為合理。否則只能支付溢價。

許多買家還願意全款購屋，或放棄檢查以讓賣家接受報價。但這是個錯誤：任何買家都不應省略檢查，因為這會找出需要立即進行的必要維修。隨著建材價格的上漲，這些維修將更加昂貴。

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