通膨有壓 Fed最快2023年升息

Fed官員預測最快2023年升息2次。（路透）

聯準會(Fed)16日大幅提高今年的通膨預期，並將下次升息 的時間表提前了，不過並沒有透露何時開始削減其激進的債券購買計畫。

一如預期，決策聯邦公開市場委員會(FOMC)一致將基準短期借款利率維持在接近零的水平。但官員表示，升息最快可能會在2023年；上次在3月會議時的說法是至少要到2024年才會升息。依據個別成員預期的「點陣圖」顯示，2023年將升息2次。

雖然Fed將整體通膨預期調升至3.4%，較3月預測高出整整1個百分點，但會後聲明仍指稱通膨壓力是「過渡性的」。

Aberdeen Standard Investments副首席經濟學者麥侃(James McCann) 表示，「Fed現在釋出訊號，利率將需要盡快調升，預測顯示2023年將升息2次。這種立場變化與Fed最近聲稱近期通膨飆升是暫時的說法有點矛盾。」

即使調升今年的通膨預測，FOMC仍認為從長遠來看通膨率將趨近2%的目標。

Fed主席鮑爾 (Jerome Powell)在會後新聞發布會上表示：「我們的確預計通膨會下降，並朝著我們的目標邁進。」

但他表示，與經濟重啟相關的一些動態「提升了通膨可能比預期更高、更持久的可能性」。

官員們將今年GDP預期從之前的6.5%調升至7%。失業率估計維持在4.5%不變。

16日的聲明也點名疫苗接種取得可觀進展，並指出「經濟活動和就業 指標有所加強。受疫情不利影響最嚴重的產業仍然疲軟，但已顯示出改善」。

最近的指標顯示，在某些方面，美國正在以二戰後最快的速度擴張。但這種成長也伴隨著通貨膨脹，Fed面臨著來自各個方面的壓力，要求至少開始縮減每月至少1200億元的債券購買量。

在會後新聞發布會上，鮑爾指出，Fed官員「討論」了與資產購買相關的通膨和就業目標目前的進展，並將在未來幾個月繼續這樣做。