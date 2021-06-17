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穿運動服成常態 迪克體育有勁

財經新聞組／綜合報導

迪克體育用品(Dick's Sporting Goods)CEO霍巴特(Lauren Hobart)表示，隨著該公司在新冠疫情初期改採「生存模式」，出現一股令人驚訝的趨勢，將繼續推動如今的業務發展。

人們開始在住家附近散步和跑步，開始打高爾夫球；緊身褲和健身衣成為新的制服；他們還將車庫和地下室改造成健身室。

霍巴特說，人們已經學會以不同穿著方式消磨時間，這家體育用品零售商認為這種習慣會持續下去。她說，適用打高爾夫球和騎自行車等愛好的戶外裝備銷售並沒有放緩。

她指出，「我的確相信人們已經從根本上改變了生活方式。」「人們肯定會重返職場並度假，可能會有更多可支配收入。但我認為擁抱戶外生活和主動健身以及慣穿運動服已成長期習慣。」

霍巴特在2月接任CEO，在疫情期間許多零售商業務遭到挑戰，客流量明顯減少。然而迪克體育用品是一家極具韌性的零售商，它加速推出路邊取貨，並專注於電子商務。

最近幾個月該公司業務仍在持續成長。截至5月1日的第1財季，同店銷售額年增115%，因為隨著小孩恢復團隊運動以及花費紓困支票，家庭大量採購青少年裝備。強勁的單季業績促使該公司調升全年財測。

迪克股價今年以來上漲約66%。該公司16日收在93.62元，市值約83.3億元。

然而，霍巴特表示，某些挑戰依然存在：全球物流受阻。外國港口壅塞和新冠疫情問題仍困擾許多零售商，並迫使家得寶(Home Depot)等公司發揮創意來跟上需求。

她說，「供應鏈問題永遠讓我驚訝。」「它一直出現，每當我們認為已經恢復庫存並一切都在控制之下時，其他新問題又出現了。」

零售商 健身 疫情

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