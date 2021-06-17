憂Fed提前升息 道指下跌264點

聯準會(Fed)調高通膨預期，並將下次升息 的預期時程提前，美股收跌。

道瓊工業平均指數 收盤下跌264.47點或0.77%至3萬4034.86點，在Fed發表聲明後大跌，一度下跌382點。史坦普500指數下跌22.89點或0.54%至4223.76點，盤中一度下跌1%，所有11個類股都下跌。以科技股為主的那斯達克綜合指數在盤中下跌1.2%後收跌33.17點或0.24%至1萬4039.68點。

決策聯邦公開市場委員會(FOMC)在3月時表示至少要到2024年才會升息後，但16日卻宣布最快可能2023年就會升息。

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)在會後新聞發布會上表示，應對所謂的「點陣圖」預測持「謹慎態度」，並且升息「可能還要很久時間」，主要股指聞訊從盤中低點回升。

Fed沒有表示何時開始削減其激進的債券 購買計畫。雖經濟繼續從新冠疫情中復甦，Fed仍每月採購價值1200億元的債券。

Fed還將2021年的總體通膨預期調升至3.4%，比3月的預測高出整整1個百分點，但會後聲明繼續表示通膨壓力是「過渡性的」。

經濟重啟為大盤提供一定支撐。在Wolfe Research調升評級後，皇家加勒比和嘉年華均上漲2%。