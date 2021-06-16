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英特爾執行長：晶片業成長會有10個「豐年」

編譯季晶晶/ 綜合外電
英特爾執行長基辛格。(路透)
英特爾執行長基辛格。(路透)

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）周三在CNBC Evolve論壇的一場會議上說，他預期半導體產業的成長能有10年的「豐年」。

基辛格說：「我們相信市場，這個世界，處於非常擴張時期。我預測前頭有10年的豐年，因為世界愈來愈數位化，數位化的一切都需要半導體。」

他的發言暗示，英特爾在晶片生產方面的投資，例如計劃斥資200億美元在亞利桑納州建廠，將創造出即使當前全球晶片短缺緩解後仍然可以使用的產能。英特爾最近還宣布當其他公司「代工廠」的計畫。

基辛格說，英特爾計劃年底前宣布，在美國或歐洲多設一座「大型晶圓廠」。

與基辛格出席同場會議的還有高通執行長艾蒙（Cristiano Amon），兩家公司雖是對手，但兩位執行長淡化競爭關係，建議兩大晶片製造商可以在不重疊的領域合作。高通製造（除其他之外的）連結到5G網路的晶片，而英特爾構建提供基本運算能力的CPU。

艾蒙表示，他相信英特爾的代工計畫可能為高通提供優勢，高通使用外部代工廠製造晶片。

兩家公司的確有共同的關注重點。他們都可能受惠於美國眾院目前的一份技術法案，該法案將提供520億美元資助半導體研究、設計和製造。

艾蒙說：「我們也很高興建立一個更有彈性的供應鏈，讓半導體製造外包，我認為這也非常重要。這需要很大的投資才能實現。」

兩家公司也密切關注逆爭對手輝達（Nvidia）以400億美元從軟銀手中收購Arm。艾蒙上周末透露，如果交易受阻或Arm保持獨立，高通有興趣投資Arm。

晶片 高通 投資

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