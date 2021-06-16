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「達充分就業、穩定物價」 聯準會最新決策全文 看這裡

編譯簡國帆／綜合外電
美國聯準會於16日公布最新利率決策。(路透)
美國聯準會於16日公布最新利率決策。(路透)

美國聯準會（Fed）於美東時間6月16日下午2時公布最新利率決策，以下為聯準會的決策小組「聯邦公開市場操作委員會」（FOMC）聲明全文：

聯準會（Fed）在這個充滿挑戰的時刻，誓言將動用所有工具，支持美國經濟，以實現充分就業和物價穩定的政策目標。

施打新冠肺炎的進展已降低了美國新冠肺炎疫情的散播。由於這個進展和強而有力的政策支持，經濟活動與就業的指標都已增強，最受疫情衝擊的領域依舊疲軟，但也已見改善。通膨率已經上揚，主要反映暫時性的因素。整體金融情勢維持寬鬆，一部分是反映支撐經濟的政策措施和流向美國家庭和企業的信用。

經濟走向主要將視疫情演變路徑而定。施打新冠疫苗將可能降低這場公衛危機對經濟的影響，但經濟前景的風險依然存在。

委員會力求達到充分就業，並讓更長期的通膨率達到2%。由於通膨率已持續低於這個較長期的目標，委員會希望讓通膨率適度超過2%一段時間，以使通膨率能隨時間推移而達到平均2%的水準，且更長期通膨預期穩穩保持在2%。委員會預料將維持寬鬆的貨幣政策，直到達成這些結果。

委員會決定將聯邦資金利率的目標區間維持在0至0.25%不變，並預期維持這個目標區間將是適當的，直到勞動力市場情況達到委員會評估為充分就業，且通膨率攀抵2%、並有望適度超過2%一段時間。除此之外，聯準會每個月將持續購買至少800億美元美國公債、以及至少400億美元機構抵押擔保證券（MBS），直到委員會充分就業和物價穩定的目標，出現實質的進一步進展。這些資產收購有助於維持金融市場穩定運作和寬鬆的金融情勢，因而能支持信用流向家庭和企業。

在評估貨幣政策立場是否恰當時，委員會將持續關注後續經濟展望相關資訊所隱含的意義，如果出現可能妨礙委員會達成目標的風險，委員會將準備好把貨幣政策立場調整至適當的狀態。委員會評估時會把廣泛資訊納入考量，包括公衛、勞動市場狀況、通膨壓力與通膨預期指標，以及金融與國際形勢發展等方面的數據。

支持本次貨幣政策決議者有委員會主席鮑爾、副主席威廉斯、巴爾金（Thomas Barkin）、波斯提克（Raphael Bostic）、鮑曼（Michelle Bowman）、布蘭納德（Lael Brainard）、克拉里達（Richard Clarida）、達莉（Mary Daly）、伊凡思 （Charles Evans）、夸利斯（Randal Quarles）和沃勒（Christopher Waller）。

美國 就業 聯準會

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