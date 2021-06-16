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等待Fed結論 股指縮手不前

財經新聞組╱綜合報導

美股小幅下跌，投資人等待聯準會(Fed)的重要會議結論，史坦普500指數和那斯達克綜合指數從各自的歷史紀錄下滑。

史指下跌8.56點或0.2%至4246.59點，盤中一度上漲0.1%觸及歷史新高4257.16點。道瓊工業平均指數下跌94.42點或0.27%至3萬4299.33點。那指在前一交易日創下收盤新高後回落101.29點或0.71%至1萬4072.86點，蘋果、Alphabet 和微軟均下跌。

房地產和科技類股跌幅最大，而能源類股則為大盤提供部分支撐，上漲2.1%。Diamondback Energy上漲5.1%，埃克森美孚(Exxon Mobil)和西方石油(Occidental Petroleum)分別上漲超過3.2%。

數據方面，5月生產者物價指數(PPI)上漲6.6%，為2010年11月開始計算數據以來最大增幅。按月計算，PPI上漲0.8%，高於《道瓊》預期的0.6%。PPI衡量支付給生產者的物價，而非消費端物價。

與此同時，5月零售銷售下降1.3%，而接受《道瓊》調查的經濟學者預期下降0.7%。

Fed為期2天的政策會議於15日開始，是本周股市焦點。預計Fed不會採取任何行動。然而，對利率、通膨和經濟的評論可能會影響市場走勢。

交易員將密切關注有關通膨和最終縮減購債的評論。

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