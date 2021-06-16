比特幣是泡沫 原油才是牛市
Richard Bernstein Advisors的CEO兼資訊長伯恩斯坦(Richard Bernstein)對比特幣示警。他說，這是個泡沫，加密貨幣熱潮正在推動投資人遠離那些原本可望獲得更大收益的市場，尤其是石油。
他指出，「比特幣一直處於熊市，但每個人都喜歡它。反觀石油一直處於牛市中，而你卻從未聽說過任何有關它的討論，因為人們根本不在乎。」
在華爾街工作數十年的伯恩斯坦認為石油是最被忽略的牛市，「目前這個大宗商品的大牛市已經開始進行，但所有人卻都說這無關緊要。」
德州中級原油(WTI)目前交易價格徘徊在2018年10月以來的最高水平附近。近日收於70元之上，過去一年上漲96%。
就算比特幣過去一周上漲13%，但過去2個月中仍下跌35%。
即使比特幣去年出現飛速上漲，但伯恩斯坦認為，想回到這些水平是難以持續的，急於擁有比特幣和其他加密貨幣已經成為危險的投資觀念。
他說，「泡沫與投機的不同之處在於泡沫遍布社會。它們會溢出金融市場之外。」「目前的加密貨幣肯定就是這種例子，而且很可能大多數科技股亦復如此，當大家開始在雞尾酒會上談論它們時，泡沫就已出現。」
目前，伯恩斯坦最看好那些不是為了創新或破壞經濟而建立的公司。他曾在2019年看空科技股。
伯恩斯坦說：「如果在未來1-2年甚至5年內站錯投資方向，你的投資組合可能會受到很大影響。」「你最想選擇的蹺蹺板那一側，通常是大多數人不會投資的促進通膨方向。」
伯恩斯坦預測通膨將使許多投資人措手不及，但預計在某個時候會出現逆轉，「在6個月、12個月或18個月後，成長型的投資人將改買能源、材料和工業品，因為那會是成長的主要來源。」
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