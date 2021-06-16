比特幣是泡沫 原油才是牛市

Richard Bernstein Advisors的CEO兼資訊長伯恩斯坦(Richard Bernstein)對比特幣 示警。他說，這是個泡沫，加密貨幣熱潮正在推動投資 人遠離那些原本可望獲得更大收益的市場，尤其是石油 。

他指出，「比特幣一直處於熊市，但每個人都喜歡它。反觀石油一直處於牛市中，而你卻從未聽說過任何有關它的討論，因為人們根本不在乎。」

在華爾街工作數十年的伯恩斯坦認為石油是最被忽略的牛市，「目前這個大宗商品的大牛市已經開始進行，但所有人卻都說這無關緊要。」

德州中級原油(WTI)目前交易價格徘徊在2018年10月以來的最高水平附近。近日收於70元之上，過去一年上漲96%。

就算比特幣過去一周上漲13%，但過去2個月中仍下跌35%。

即使比特幣去年出現飛速上漲，但伯恩斯坦認為，想回到這些水平是難以持續的，急於擁有比特幣和其他加密貨幣已經成為危險的投資觀念。

他說，「泡沫與投機的不同之處在於泡沫遍布社會。它們會溢出金融市場之外。」「目前的加密貨幣肯定就是這種例子，而且很可能大多數科技股亦復如此，當大家開始在雞尾酒會上談論它們時，泡沫就已出現。」

目前，伯恩斯坦最看好那些不是為了創新或破壞經濟而建立的公司。他曾在2019年看空科技股。

伯恩斯坦說：「如果在未來1-2年甚至5年內站錯投資方向，你的投資組合可能會受到很大影響。」「你最想選擇的蹺蹺板那一側，通常是大多數人不會投資的促進通膨方向。」

伯恩斯坦預測通膨將使許多投資人措手不及，但預計在某個時候會出現逆轉，「在6個月、12個月或18個月後，成長型的投資人將改買能源、材料和工業品，因為那會是成長的主要來源。」