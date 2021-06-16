5月PPI年增6.6% 史上最大漲幅

勞工部 表示，5月生產者物價指數 (PPI)較上月增0.8%，高於預期的0.5%；年增6.6%，為勞工統計局自2010年11月開始追踪數據以來的最大漲幅。不含食品及能源的核心PPI年增5.3%，也是自開始追蹤這項數字以來最大漲幅。生產端物價普遍走高，服務類物價則是連5月走升。

6月建商信心指數 10個月新低

6月全國房屋建商協會(NAHB)／富國銀行房市指數下跌2點至81，低於去年11月創下的90的近期紀錄高點，也是去年8月以來最低水平。高於50的數字被視為正面的。當前銷售下降2點至86。未來6個月銷售預期下降2點至79，買家流量也下降2點至71。

百思買開始銷售電子以外產品

百思買(Best Buy)開始銷售行李箱和戶外燒烤架，想要分食這波旅遊業反彈和家庭用品銷售熱潮。這家消費電子產品零售商 表示，購物者現在可以在其網站和特定分店中購買Tumi手拉箱、Weber烤架和其他戶外用品，從戶外家具到火爐，以及其固有的筆記型電腦、電子遊戲機和其他小工具。

專業投資人相信通膨為暫時性

根據美國商銀6月全球基金經理人調查，通貨膨脹可能是暫時的，目前以此建立的長期交易可能已經過度操作。這些專業投資人的看法與聯準會(Fed)的觀點一致，隨著時間演進，近期的物價壓力將減輕並最終回落至正常水平。約73%受訪者認為通膨是「暫時的」，只有23%相信是永久性的。

西南航空營運連兩日出現中斷

西南航空營運15日出現短暫中斷，至少一個重點機場通知該航空公司客戶班機可能會延誤，前一天一家天氣數據供應商的技術問題已導致數百架航班延誤。西南航空解釋是遇到「系統問題」。14日該公司有1541個航班延誤，約占總體的41%；15日則有700多個航班延誤，約占20%。

零售商在官網上銷售第三方產品

包括Express、Urban Outfitters和J. Crew在內的零售商開始在各自官網上提供第三方賣家產品，以與亞馬遜競爭。此舉意在抓住瀏覽網路的購物者。零售商打算提供更多產品以增加購物者在其官網上找到所需商品的機會並促進銷售。然而，它們堅持導入同質性產品，而非像亞馬遜那樣完全不限制。