評估長期通膨 小摩囤積現金

戴蒙相信現金為王，通膨將會長期存在。（路透）

摩根大通長年CEO戴蒙(Jamie Dimon)相信現金為王，至少目前如此。

他14日在一場會議上表示，摩根大通一直在「用力地囤積」現金，而不是將其用於購買美國 國債或其他投資 ，因為通膨上升可能會迫使聯準會(Fed)提高利率 。作為美國資產規模最大的銀行，摩根大通已為受惠於從利率上升中受益預作準備，這樣就能購買收益更高的資產。

戴蒙表示：「摩根大通擁有大量現金和能力，我們將非常保持耐心，因為我認為通膨很可能不會只是暫時的。」

他說，「如果你仔細看看我們的資產負債表，上面有5000億元的等同現金。事實上我們一直在有效地囤積越來越多現金，等待利率更高的投資機會。」「我的確相信會有更高的利率和更多的通膨，我們已經為此做好了準備。」

戴蒙的談話涉及近日熱門議題，也就是較高的通貨膨脹是否只是經濟重新開放的暫時效應，像是原材料短缺或供應鏈問題，或者會是可能維持更久的常態。Fed官員宣稱當前的通膨飆升是暫時的，意味這只是暫時和短期性的。但包括德意志銀行經濟學者和對沖基金億萬富翁在內越來越多聲音警告，如果Fed忽視通膨，後果將不堪設想。

戴蒙表示，摩根大通囤積現金的動作約占今年預期淨利收入減少的一半。他說，另一半來自偏低的信用卡債餘額。該行現在預計2021年的淨利收入為525億元，低於2月披露財報時的550億元。

在其他話題方面，戴蒙談到了幾個熟悉的主題。他警告，傳統銀行目前正受到包括PayPal在內的金融科技和大型科技公司的威脅，PayPal的市值幾乎超過所有美國傳統銀行。

戴蒙表示，該行第2季交易收入將「略高於60億元」，低於一年前的「特殊」時期。他說，投資銀行業務的收入將較一年前成長約20%，並且可能是該行歷來表現最佳單季之一，因為它在併購諮詢以及股票和債券發行方面表現強勁。