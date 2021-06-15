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1張圖看疫情：全美54.4%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診132例、8死 陳時中：疫情緩坡下降

手頭有錢 刷卡交易量年增20%

財經新聞組／綜合報導

美國商銀CEO莫伊尼漢(Brian Moynihan)表示，隨著經濟進一步開放，美國消費者的支出更加不受拘束。

他指出，與2019年同期相較，2021年至今為止消費者信用卡和借記卡以及Zelle支付網絡上的交易量增加了20%。但這項比較並不包括2020年在內，因為新冠疫情爆發導致廣泛的居家限令，這一年的許多數據都失真。

莫伊尼漢說，「大家手上都有很多紓困資金，因此一直在花錢。」「失業率正在下降，人們正在重返工作崗位。大家可以重新去遊樂園度假，可以在美國境內旅遊，可以外食。一切都正在重新開放。」

當國會議員在3月通過拜登總統的紓困方案後，新冠病毒相關援助總額達到5兆元，規模前所未見。這些補助讓民眾避免了在新冠疫情爆發時可能出現的信用卡、房貸和車貸各方面的借款人違約浪潮。

莫伊尼漢說，除了旅遊之外，幾乎所有支出方式都已恢復；旅遊仍較2019年低15%。美國商銀是僅次於摩根大通以資產計算的第二大美國銀行，客戶遍及大約半數美國家庭。

莫伊尼漢說，紓困性支票和提升的失業救濟金豐厚了客戶的支票帳戶。他說，平均餘額約1000至2000元的帳戶「是疫情前的6至7倍」。

他說，「一開始只是花一點錢，」「但發現錢並沒有減少太多後，他們只要有機會就開始花錢。」

莫伊尼漢表示，美國商銀的網絡安全支出已從他出任CEO時的每年約3億元攀升至每年超過10億元。

他還表示，全美6萬名員工已回報他們接種疫苗情況，並被邀請重返辦公室工作，這項過程將持續到勞動節。

美國 紓困 疫情

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