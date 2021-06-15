殖利率走低 那指創新高

隨著投資 人重新轉向成長型股票，那斯達克綜合指數 躍升至歷史新高。

以科技股為主的那指上漲104.72點或0.74%至歷史收盤高點1萬4174.14點，超過4月26日創下的紀錄。史坦普500指數上漲7.71點或0.18%收4255.15點，主受科技股提振。道瓊工業平均指數下跌85.85點或0.25%至3萬4393.75點，蘋果和Netflix均上漲超過2%，亞馬遜、微軟和臉書也都收升。

隨著債券殖利率 下降，投資人看好成長股和科技股。10年期美國國債殖利率11日跌破1.43%，為3個月低點。知名投資人伍德(Cathie Wood) 操盤、專注於創新科技股的Ark Innovation ETF上周回報率約6%。雖指標國債殖利14日回升至1.5%，但該基金仍上漲2%。

加密貨幣情緒也見回升，特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)13日表示，一旦確認礦工合理採用潔淨能源，該公司將恢復接受比特幣交易。比特幣14日回升至4萬元以上。持有大量比特幣的特斯拉上漲1.28%。

Fed為期兩天的政策會議主導本周投資人行為。雖然普遍預期Fed不會採取任何行動，但對利率、通膨和經濟的預測可能會影響市場。《華爾街日報》報導，Fed在上季表示將在2023年前將基準利率維持在接近零的水平後，升息預期可能會提高。