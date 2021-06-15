Peloton跌深 專家看好反彈

隨著那斯達克100指數反彈並且接近歷史高點，這個科技股指數中的幾支個股也出現大跌。百度、Splunk、Zoom、Peloton和特斯拉 都比其52周高點低30%至50%。

不過BK Asset Management外匯策略總經理許洛斯伯格(Boris Schlossberg)看好其中一支股票 將再起，「我真的很看好Peloton，因為對我來說，它是個長期的成功故事。」「Peloton真的有機會成為健身 界的Netflix。」

他說，即使疫情限制放寬、人們開始重新回到健身房和室內飛輪機，「Peloton的便利性仍非常引人注目，它們將保有其訂戶群。」

他建議關注該公司的創新和徹底改變健身業的方式。他還表示，預計該公司將長期降低成本，同時保持和擴大客戶群，正如許多科技公司的作法一樣。

最重要的是，許洛斯伯格表示，該公司的訂閱模式具有「先發優勢」，「華爾街特別看重訂閱服務。這是未來的數位經濟，這就是讓 Peloton成為如此受人矚目的長期必買產品原因。」

然而，Piper Sandler資深技術研究分析師強生(Craig Johnson)表示，雖然他也看好Peloton，但他更欣賞特斯拉。

深入研究特斯拉的走勢圖，強生表示該股正在盤整。由於特斯拉現在較高點低約30%，目前似乎正處於震盪區間，介於低點的500元和高點的900元之間。

他指出，「就我的角度來看，它有40%以上的上漲空間，17%的下跌空間。」「它是一支我認為進入下半年會表現更好的股票。」

強生還表示，Piper Sandler另一位資深研究分析師波特(Alex Potter)也看好特斯拉，評估該股的目標價為1200元，幾乎是當前股價的2倍。

他說，「看來它的基本面和技術面似乎十分一致。」