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1張圖看疫情：全美54.4%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診132例、8死 陳時中：疫情緩坡下降

財經簡訊

財經新聞組／整理

Lordstown CEO財務長去職

電動卡車製造商Lordstown Motors宣布，CEO伯恩斯(Steve Burns)和財務長羅德里格斯(Julio Rodriguez)已經辭職。Lordstown去年10月借殼上市，股價14日下跌18.84%。首席獨立董事斯特蘭德(Angela Strand)被任命為執行主席監督過渡，直到新CEO上任；同時任命如芙(Becky Roof)為臨時財務長。

GE攜手Safran 研發新飛機引擎

奇異電氣(GE)的航空部門及其合資夥伴法國Safran集團表示，它們正在開發全新的飛機引擎，可將當前碳排放量減少五分之一以上。兩家公司共同執行一項名為CFM Rise的新計畫，將開發和測試可在2030年代中期投入使用、降低燃料消耗20%以上並與永續航空燃料和氫兼容的技術。

家得寶租專屬船進口物品

全美最大進口商之一的家得寶(Home Depot)決定租用專屬輪船，以因應塞港、貨櫃短缺和新冠疫情導致的發貨放緩。總裁兼營運長德克爾(Ted Decker)說：「這艘船100%由家得寶專用。」目前極少數電動工具、水龍頭和電子元件是以空運載送，其他則在現貨市場採購，價格是合約價4倍。

Washington Prime聲請破產

在新冠疫情迫使其暫時關閉全美旗下約100個購物中心中部位地點，並且企業客戶無法支付租金後，購物中心業者Washington Prime Group聲請第11章破產保護。根據德州南區破產法院文件，該公司資產估計在10億元到100億元之間，負債也差不多如此。

輝達併ARM若受阻 高通願投資

《每日電訊報》報導，晶片巨頭高通表示，如果監管機構阻止英國晶片公司ARM以400億元出售給輝達(Nvidia)，它對投資ARM的想法保持開放態度。高通待任CEO阿蒙(Cristiano Amon)表示，如果ARM現任大股東軟銀將其公開上市而非出售給輝達，那麼高通願意與其他投資人一起購買ARM的股份。

疫情高峰時 微軟員工住在公司

微軟高管表示，在新冠疫情高峰期間，部分員工甚至睡在該公司的數據中心內。在2020年疫情爆發後，許多重量級科技公司指示其員工在家工作，但有些關鍵員工不得不親身到場工作，比如負責管理Microsoft Teams等線上服務伺服器以及支持第三方客戶App的公共雲端基礎設施的少數員工。

疫情 高通 CEO

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