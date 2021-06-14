即將出任高通執行長的安蒙表示，若軟銀讓安謀上市，高通將入股安謀。 取材自高通官網

即將出任高通 （Qualcomm）執行長的安蒙（Cristiano Amon）表示，若軟銀（SoftBank）改變心意，決定讓旗下的晶片 設計公司安謀（ARM）上市、而非出售給輝達（Nvidia），高通將尋求與業界夥伴合作，入股安謀。

彭博資訊引述英國電訊報（Telegraph）的報導指出，高通和Google及微軟等公司已對輝達收購安謀之事表示關切，宣稱這起交易將危及安謀的獨立性，並可能傷害競爭。

安蒙接受電報報訪問時指出：「如果安謀未來能自主，我想業界生態系統裡許多公司會有興趣投資 安謀，包括高通。若安謀脫離軟銀，並進入上市程序，我認為很可能會有包括許多安謀客戶在內的財團願意投資。」

業界消息人士指出，美國電動車大廠特斯拉、電商巨擘亞馬遜，也對輝達收購安謀存有疑慮。

輝達表示，預期收購案將在明年初完成，並已承諾將維持安謀的中立授權模式；然而，反對這起收購案的人士指出，這項交易將讓輝達在資料中心晶片等領域獲得對手難以匹敵的地位。

安蒙表示：「我們和許多公司的結論是，投資於強大、獨立的安謀，對所有人來說是最好的結果。」