E3電玩展 Microsoft、Ubisoft重磅作品亮相

微軟旗下貝塞斯達的科幻巨作「星空」，是今年E3電玩展的亮點之一。 取材自微軟官網

遊戲產業年度盛會E3電玩展12日揭幕，為期四天；由於E3今年改以線上形式舉行，發行商也以新的方式發表即將上市的作品；任天堂 的新作可能在最後一天（15日）壓軸登場，微軟 、Ubisoft和Square Enix等大型發行商則都已在上周末發表最新款遊戲。

近年來，E3的聲勢每況愈下；Sony在2019年首次退出這項盛會，多年來一直擔任主持人的吉斯利（Geoff Keighley）也在去年退出，這是他25年來首度放棄主持E3。

儘管如此，E3仍是主要電玩遊戲公司為新作品帶動熱潮的平台，今年的活動已出現幾個亮點：

●微軟巨作「星空」

微軟旗下貝塞斯達公司（Bethesda）的科幻巨作「星空」（Starfield），是上周末亮相最具分量的作品。微軟去年宣布以75億美元收購貝塞斯達的母公司ZeniMax Media，震撼業界，也隨即推出重量級遊戲；「星空」將在明年11月11日上市，是Xbox Series X、S主機和PC專屬遊戲。

●Ubisoft的「阿凡達」

Ubisoft 12日釋出更多「極地戰嚎6」的劇情，預計10月7日上市。但更重大的驚喜則是依據科幻電影「阿凡達」（Avatar）開發的遊戲「阿凡達：潘朵拉邊境 」（Avatar: Frontiers of Pandora）。

●任天堂攜手Ubisoft

任天堂與Ubisoft將各自的遊戲整合為「瑪利歐＋ 瘋狂兔子希望之星」（Mario + Rabbids Sparks of Hope），也是上周末的亮點。這款新作預計明年登上Switch主機。