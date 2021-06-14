調查：Fed預料2023年升息 8月底先提寬鬆退場

逾半數經濟學家預測，Fed 18位官員的預期中值為2023年至少升息一次。路透

彭博資訊訪調的經濟學家預測，美國 聯準會（Fed）可能在2023年會調高利率 ，以因應經濟加快成長和通膨加速升溫，但預料Fed到8月或9月前都不會透露任何關於縮減購債的訊息。Fed預計周三（16日）結束為期兩日的貨幣決策會議並公布最新一季的「點陣圖」。

逾半數經濟學家預測，利率點陣圖將表明Fed 18位官員的預期中值為2023年至少升息一次。其他經濟學家預測，Fed到2024年之前都不會升息，這符合Fed 3月的預估。目前基準利率趨近零。彭博資訊在4日至10日訪調51位經濟學家。

受訪者認為，Fed並不急著縮減貨幣刺激措施。約40%受訪者預估，Fed到8月底才會開始朝縮減每月1,200億美元購債規模邁出第一步。Fed主席鮑爾8月底出席傑克森洞年會時，若依循傳統發表談話，可能提前透露減碼訊號。24%受訪者預估，Fed將在9月做出減碼暗示。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）預計美東時間16日下午2時發布政策聲明，預料重申只有在美國經濟朝著就業 和通膨目標取得「進一步的實質進展」後，才會調整購債計畫。基準利率料維持在零至0.25%區間不變。鮑爾將在該會議結束30分鐘後舉行線上記者會。

經濟學家預估，FOMC可能把今年的經濟成長展望上修至6.6%，預估今、明兩年的通膨率分別上修至2.7%和2.2%，也預估失業率到第4季才會降至4.7%，步調比3月預期更慢。

Dynamic經濟策略公司創辦人John Silvia說：「由於失業率仍高於目標，而且失業率下滑的進展緩慢，因此Fed預料維持寬鬆立場不變。」

彭博經濟學家預期，Fed將從2022年開始縮減購債，並在今年下半年發出預警訊號，可能在8月傑克森洞年會中公布。美國6月和7月的就業大幅成長，預料促使決策官員相信就業缺口到年底前有望大幅改善，滿足退場減出現「顯著進展」的先決條件。