蘋果在美門市傳將准已接種疫苗者可不戴口罩 15日生效

蘋果（Apple）計劃取消進入多數美國零售門市須戴口罩的規定，對象為接種過新冠病毒疫苗的顧客，預計周二（15日）開始實施。美聯社

蘋果 （Apple）計劃取消進入多數美國 零售門市須戴口罩 的規定，對象為接種過新冠病毒疫苗的顧客，預計周二（15日）開始實施，成為最新一家取消這項防疫措施的大型零售商，此時美國各州陸續解封。

彭博資訊引述消息人士報導，蘋果早已開始通知受疫情衝擊的門市，告訴這些員工這項政策調整即將生效。這項規定最快周二生效，蘋果並通知員工，他們不須查看顧客的疫苗接種證明文件。

蘋果門市的工作人員仍須配戴口罩。蘋果可能改變計畫或延後鬆綁這項防疫措施。根據蘋果寄發給員工的備忘錄，位於加州庫柏蒂諾的部分辦公室，也將取消員工戴口罩的規定。

備忘錄說：「由於美國在防疫方面持續取得進展，我們希望告知你們，部分門市將邁入復工的下一個階段，將遵循第三階段的現場工作公約繼續營運。在允許實施第三階段的情況下，蘋果的公約也持續更新，包括允許接種過疫苗的顧客不強制戴口罩，和鬆綁保持社交距離的規定。」蘋果發言人對這項調整不予置評。

蘋果調整口罩政策，與加州安排的時程表一致，包括在周二重啟運作和對接種過疫苗的顧客取消多數限制。美國部分零售業者近來已鬆綁顧客戴口罩的限制，包括星巴克、沃爾瑪、好市多以及超市業者Trader Joe's。