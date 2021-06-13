我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又犯忌？拜登透露英女王談話：她問到習近平、普亭

G7公報首提台海直批中國 拜登合縱連橫策略奏效

蘋果在美門市傳將准已接種疫苗者可不戴口罩 15日生效

編譯洪啟原／綜合外電
蘋果（Apple）計劃取消進入多數美國零售門市須戴口罩的規定，對象為接種過新冠病毒疫苗的顧客，預計周二（15日）開始實施。美聯社
蘋果（Apple）計劃取消進入多數美國零售門市須戴口罩的規定，對象為接種過新冠病毒疫苗的顧客，預計周二（15日）開始實施。美聯社

蘋果（Apple）計劃取消進入多數美國零售門市須戴口罩的規定，對象為接種過新冠病毒疫苗的顧客，預計周二（15日）開始實施，成為最新一家取消這項防疫措施的大型零售商，此時美國各州陸續解封。

彭博資訊引述消息人士報導，蘋果早已開始通知受疫情衝擊的門市，告訴這些員工這項政策調整即將生效。這項規定最快周二生效，蘋果並通知員工，他們不須查看顧客的疫苗接種證明文件。

蘋果門市的工作人員仍須配戴口罩。蘋果可能改變計畫或延後鬆綁這項防疫措施。根據蘋果寄發給員工的備忘錄，位於加州庫柏蒂諾的部分辦公室，也將取消員工戴口罩的規定。

備忘錄說：「由於美國在防疫方面持續取得進展，我們希望告知你們，部分門市將邁入復工的下一個階段，將遵循第三階段的現場工作公約繼續營運。在允許實施第三階段的情況下，蘋果的公約也持續更新，包括允許接種過疫苗的顧客不強制戴口罩，和鬆綁保持社交距離的規定。」蘋果發言人對這項調整不予置評。

蘋果調整口罩政策，與加州安排的時程表一致，包括在周二重啟運作和對接種過疫苗的顧客取消多數限制。美國部分零售業者近來已鬆綁顧客戴口罩的限制，包括星巴克、沃爾瑪、好市多以及超市業者Trader Joe's。

蘋果 口罩 美國

上一則

比特幣4年來首度重大更新 提升交易效率

下一則

大仁說財經 | 車價一路狂飆，未見休止跡象

延伸閱讀

歐盟藥管局澄清 AZ疫苗險益評估有利於各年齡層

歐盟藥管局澄清 AZ疫苗險益評估有利於各年齡層
這批疫苗會到台灣嗎？美核准汙染問題廠的嬌生疫苗出口

這批疫苗會到台灣嗎？美核准汙染問題廠的嬌生疫苗出口
台灣人感謝日本贈疫苗 在日本產經新聞大登廣告

台灣人感謝日本贈疫苗 在日本產經新聞大登廣告
蘋果iPhone 13系列 現身歐盟EEC資料庫

蘋果iPhone 13系列 現身歐盟EEC資料庫

熱門新聞

美國各類貨品和服務的價格，都變得更貴。美聯社

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

2021-06-11 07:44
美國企業的高額存款，成為銀行的燙手山芋。 路透

現金太多 美銀行業者向企業喊話：別來存款

2021-06-10 21:32
全球貨櫃運送吃緊情況再現，貨攬業不諱言表示，中國地區沿海出口貨陷入一個「搶到櫃子沒拖車；找到拖車、船又塞港進不來，一切盡在不言中的窘境」。圖為香港港口的貨櫃。(路透)

「搶到貨櫃沒拖車 搶到拖車…船塞港」海運價 周周飆

2021-06-11 19:50
比特幣價格多頭走勢從去年延續至今年初。（路透）

投資比特幣 這國家的人最賺 中國居次

2021-06-09 19:08
美國醫療保險公司Clover Health Investments成為最新一檔網紅股。（取自網路）

散戶猛追新一檔網紅股 Clover Health兩日狂飆近150%

2021-06-08 20:31
美國財政部長葉倫出席倫敦G7財長會議。歐新社

再拋升息論 葉倫：較高利率對美國、聯準會是加分

2021-06-06 19:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算
台灣包機來打疫苗 單程25萬 已有兩批成行

台灣包機來打疫苗 單程25萬 已有兩批成行
「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓

「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓
彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打

彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打
身分詐欺暴增 退稅恐須親赴國稅局…影響近200萬人

身分詐欺暴增 退稅恐須親赴國稅局…影響近200萬人