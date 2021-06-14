百貨公司倒「疫」片 業者轉型求生

潘尼百貨退場後多出一大片閒置空間。（路透資料照片）

根據市調機構Coresight Research，新冠疫情 橫掃全美，導致8000多家零售商店去年關門大吉，包括1347家百貨公司。

全球管理諮詢業者Kearney合夥人布朗（Michael Brown）說，百貨公司實力較弱的連鎖店面25年來持續消失，疫情讓已發生的趨勢變得更快速，約加快三年。

百貨公司及零售店關閉也影響零售業整個空間配置；西爾斯（Sears）、潘尼百貨（JCPenny）雙雙申請破產保護，這兩家老字號百貨公司向來是購物中心支柱，退場後多出一大片閒置空間。

為配合消費者，有些購物中心早在疫情爆發前就開始調整，從提供商品轉變為提供體驗，疫情加速轉型。

面對疫情衝擊，百貨公司及大型購物中心努力重新出發。

以下是專家們觀察到的幾個現象：

現象一：百貨公司押寶服飾付出慘痛代價

Coresight Research分析師施密特（Erin Schmidt）認為，百貨公司所受衝擊最嚴重，主要是因為服飾銷售受到的衝擊最大。

百貨公司銷售的商品繁多，包括家居用品和床上用品等等，但服裝始終占收入的50%以上，重要場合的服裝也是主要來源。疫情下，消費者網購舒適度提高、絕大多數正式場合活動取消，營收高度倚賴服飾銷售的百貨公司無從獲利。

全球諮詢公司AArete總經理希金斯（Tyler Higgins）指出，營業觸及遠離高端商品也導致百貨公司倒閉。

希金斯說，百貨公司所提供的樂趣是，購物者可逛賣場、購買獨特而多樣化的產品；但20年來情況生變，像梅西百貨 （Macy's）這樣的品牌已轉移到中階定位，專注銷售流行商品，埋下衰敗的基礎。

百貨業者並非全軍覆沒。高檔百貨公司諾斯崇（Nordstrom）近幾年表現不錯，正從疫情衝擊下恢復，關鍵是，一方面在網路上提供多樣化商品，另方面在店內保有豪華體驗，而且不像尼門馬克斯（Neiman Marcus）或薩克斯第五大道（Saks Fifth Avenue）那樣專攻高端精品市場，有些產品瞄準年輕消費者。

希金斯認為，百貨公司接下來的重點是，業者如何重整、採行全新營運觀念。業者可能開始減少服飾選項、增加日常需要用品；例如，梅西百貨正討論是否重返原點，新增玩具、保健及健身、寵物、家飾等產品線。

現象二：大型購物中心將改採混合用途空間配置提供購物外的體驗

地產顧問業者Hoffman Strategy Group合夥人格林（Jeff Green）說，購物中心也必須不斷求新求變，重點是再開發與採行混合用途，將住宅、商業、娛樂等多用途混合在同一區域。

為善用房地產，購物中心可能將閒置零售空間轉作多元化用途，除了商店，還包括公寓出租和餐廳等。

例如田納西州納什維爾購物中心100 Oaks Mall，2005年新開發商收購的前一年，購物中心空無一人，2006年，大學醫學中心Vanderbilt University Medical Center租用 40萬平方呎，如今整個大樓底層是零售賣場，頂層為醫療辦公室，獲利增加，商業房地產開發協會（Commercial Real Estate Development Association）稱，該購物中心空間全部派上用場，零售額超過全美平均。

購物中心還設法提供有趣購物體驗，Kearney公司合夥人布朗說，也許會打造空間讓網路業者使用、提供更多空間給快閃店（pop-up stores）。

現象三：購物中心提供表演為購物增添樂趣

德州 大型購物中心Vista Ridge Mall租戶也不斷流失，2017年出租率僅 72%，當年被德州房地產管理公司ICA Properties以1730萬元收購，幾乎是估價3450萬元腰斬，收購後改名Music City Mall。

ICA執行長布什曼（John Bushman）過去曾改造德州另一家購物中心，也更名為Music City Mall；再次收購購物中心，可如法炮製，其策略是讓購物中心變為音樂表演和適合家庭同樂的場所，藉以吸引人潮。

Music City Mall也跟其他購物中心一樣舉辦萬聖節活動，孩子們可挨著一家家商店要糖果；還有獨特設計，有8呎高石碑，刻著「十誡」。

Music City Mall很重視現場音樂；購物中心總經理博耶（Natalie Boyer）說，商場和中央舞台上有兩架鋼琴，營業時段都有人表演。

求新求變的Music City Mall也難逃疫情衝擊，失去許多主力店面；西爾斯已撤離，其一樓原址一樓將進駐韓國雜貨店， 二樓打算配置遊戲如虛擬高爾夫。博耶說，購物人潮今年已慢慢回流，增幅不大，約4%至10%不等。