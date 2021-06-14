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大科技公司恐壟斷 國會擬整頓

財經新聞組／綜合報導

美國會議員11日公布數項提案，目標在整頓蘋果臉書等大型科技公司掌控市場的情況，內容所涉範圍之廣，足以重塑美國最大科技企業和娛樂巨擘，甚至可能迫使這些公司分拆，可謂打破企業獨占行為數十年來最具企圖心的行動。

跨黨派的聯邦眾議員分別提出五項議案，內容包含致力阻擋企業以大吃小的措施，要讓蘋果、臉書、亞馬遜（Amazon）、Google等超大型企業更難收購較小型競爭者，並且讓這類大企業更容易分拆，避免他們利用核心事業的市場主宰地位，嚴重侵害對手。

民主黨籍的眾議院司法委員會反托拉斯小組委員會主席西奇里尼在推出相關措施時說：「目前，不受監管的科技壟斷，在我們的經濟上擁有太多權力」，提案目標是促進「公平競爭」，確保強大的科技公司和其他企業遵守同樣的遊戲規則。

這些科技巨擘有如壟斷般的權力引起疑慮，不論在歐洲或美國，都受到愈來愈強大的抨擊與監督。

路透報導，其中一項議案是，如果某個平台因旗下子公司而有利於使用自家產品或業務來謀取競爭優勢，那麼平台就必須出售該子公司。另一項提案是，如果一個平台給予自家產品優惠待遇，大多數情況下將被認定為違法，可處以相當於受影響業務美國收入30%的罰款。此外，議員也要求平台避免進行任何合併，除非能證明收購的公司不與該平台所涉及的任何產品或服務構成競爭。如果用戶提出要求，平台須允許用戶將數據轉移到其他地方，包括與之競爭的企業。

美國商會表示「強烈反對」這些議案，「針對特定公司，而不是聚焦於商業操作的議案，是糟糕的政策…且可能會被裁定違憲」。

美國 臉書 蘋果

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