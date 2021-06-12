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台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

台國產疫苗高端 比AZ貴7倍 世界第2高價

財經簡訊

財經新聞組╱整理

補助到期 聯航也不會再放無薪假

聯合航空11日告訴旗下4萬多名員工，由於旅遊需求反彈，當聯邦疫情補貼在今年秋季10月1日到期後，他們的職位安全無虞，不會再有無薪假的問題。聯航因應病毒感染率下降及出遊需求升溫，正盡力補足全額人力以維持營運。聯航空服員工會對此訊息感到滿意。

打知名度 星巴克申請球場冠名權

星巴克6月初已向專利商標局申請球場或訓練設施的冠名權。若獲批准，就可以加入聯邦快遞、Little Caesars和巴克萊等公司成為體育館或競技場的企業贊助商。企業通常願為品牌知名度和粉絲忠誠度支付大筆費用。去年亞馬遜斥資3至4億元買下西雅圖某場館冠名權，更名為「氣候承諾場館」。

狗狗幣圖像以NFT標售400萬元

「狗狗幣」(Doge)代表性的柴犬圖像被視為網路上最具指標性和最知名的迷因之一，但它已以不可替代的代幣(NFT)方式以大約400萬元的價格出售，成為史上最昂貴的迷因NFT。拍賣網站Zora表示，拍賣獲勝者@pleasrdao出價1696.9元加密貨幣以太幣，價值約400萬元。

疫情消退 寵物收養率維持不變

去年，隨著新冠疫情迫使許多人居家避疫，人們湧向動物收容所收養狗和貓作為伴侶。Chewy CEO辛格(Sumit Singh)表示，雖然限制已經放鬆並且經濟已經重新開放，但收養率基本保持不變，仍以兩位數百分比增加。

英政府對谷歌刪cookie有意見

英國競爭和市場管理局(CMA)將對谷歌刪除跟踪網路用戶的第三方瀏覽器cookie的作法擁有發言權。該機構表示已獲谷歌的承諾，以解決對該方案的擔憂。CMA擔心這項方案會損害依賴客製化廣告的報紙和其他企業。網路cookie是網站在到訪者瀏覽器上留下的一小段代碼，可用於追踪用戶活動。

特斯拉Model S Plaid開始交車

特斯拉開始交車其全新Model S Plaid，這是該公司旗艦電動轎車的高性能版本，10日在該公司加州Fremont廠的測試賽道上進行直播。設計負責人霍茲豪森(Franz von Holzhausen)帶著鐵鍾上台擔任司儀，介紹CEO馬斯克駕車登台，幽默地自嘲上次砸破Cybertruck車窗之舉。

疫情 谷歌 NFT

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