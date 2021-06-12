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晶片股指標 台積電英特爾

財經新聞組╱綜合報導

半導體類股在本周科技股漲勢中裹足不前，一位策略師表示，某家晶片製造商將是下一步方向的重要指標。

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)表示，「就目前而言，我最擔心台積電，因為它是全球最重要的半導體製造商。」

市值5650億元的台積電是SMH半導體ETF中占比最大的個股。它在2020財年創造近480億元的銷售額。

馬利說，「就算輝達(Nvidia)和其他一些同業股票的表現也很好，讓半導體類相關ETF與歷史高點的差距不到2%或3%，但最重要的股票之一台積電卻較歷史高點低了15%至17%，所以我很擔心，這是否解釋了一些我們看不出來的東西？」

他表示，台積電最近的反彈是正面跡象，但在更傾向多頭之前，其股價需要登上4月高點124元。如果它跌破3月低點109元，則對該股不利。台積電11日收於每股118.25元。

馬利說，「當像是這種大型股出現問題時，一定要特別注意。」

Joule Financial總裁塔特羅(Quint Tatro)則是看好晶片製造商類股中的另一支個股：英特爾。

他指出，「它仍然是重點操作標的，雖然很無聊和乏味。但我認為它會是一支即將受惠其重返晶圓製造的個股。」「英特爾是一支很棒的標的，屬於價值型股票，發放不錯的股利。」

英特爾的本益比不到13倍，是相對較便宜的半導體股票之一。相較之下，SMH ETF的本益比為22倍。

台積電 股票 晶片

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