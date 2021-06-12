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史指再創新高 那指連升四周

財經新聞組╱綜合報導

美股小幅上漲，史坦普500指數再創新高，華爾街本周收升。

史指上漲8.26點或0.19%至新高4247.44點，連續第二天創新紀錄。那斯達克綜合指數上漲49.09點或0.35%至1萬4069.42點，蘋果、微軟和 Netflix均走升。道瓊工業平均指數上漲13.76點或0.04%至3萬4479.60點。

本周史指上漲0.4%，為連續第3周走升。那指本周表現出色，上漲1.9%，為連續第4周上漲。道指本周下跌0.8%。

由於投資人無視2008年以來升幅最大的通膨數據，股指在10日上擔後繼續走高。5月消費者物價指數(CPI)較上年同期上漲5%，增速略高於預期。

債市對熱門的通膨報告反應或許會提振股市。在今年稍早時攀升至1.77%以上後，10年期美國國債殖利率11日觸及1.44%的3個月低點。

科技類股在利率上升之下往往表現不佳，因為利率偏高會降低成長型個股預期的現金流現值。隨著債券殖利率走高，以科技股為主的那指在2021年的主要股指中一直是相對輸家。

在10日出現大跌後，一些迷因股開始反彈。AMC上漲15.39%，GameStop上漲5.88%。由於Reddit炒作動能減弱，這兩支個股在10日下跌達兩位數。

殖利率 指數 美國

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