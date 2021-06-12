GMV成長快 亞馬遜將取代沃爾瑪成最大零售商

根據摩根大通最新發布的研究報告，亞馬遜 可望在2022年超越沃爾瑪，成為美國最大零售商。

小摩分析師認為亞馬遜的美國零售業務「在規模方面成長最快」。在2014年至2020年間，亞馬遜在美國的商品交易總額(GMV)成長速度「明顯快於」美國調整後的實體零售額和電商 零售額。GMV是一項備受關注的產業指標，用於衡量特定時間段內銷售的商品總價值。

亞馬遜和沃爾瑪都沒有在季報中突破GMV，但摩根大通估計亞馬遜的GMV成長速度快於沃爾瑪。亞馬遜2020年的GMV年增41%至3160億元，而沃爾瑪的GMV估計年增10%至2020年的4390億元。

報告中點出推動亞馬遜營收成長的幾個因素，包括擴大觸角至諸如雜貨和服裝等「大型且滲透不足的產業」、第三方賣家銷售的強勁成長以及「Prime會員制」。亞馬遜現在擁有超過2億的Prime會員，高於2020年初的1.5億。

新冠疫情推動電商迅速升溫，並鞏固了亞馬遜在零售業的主導地位。在家上班上學的消費者轉向亞馬遜採購從衛生紙到健身裝備等大量商品。並依賴亞馬遜提供之前沒有考慮過的服務，例如網購雜貨配送。

亞馬遜在疫情期間的銷售激增有助其擴大電商市占率。摩根大通估計，亞馬遜的美國電商市占率將從2014年的24%增加到2020年的39%。

電商升溫也為亞馬遜其他業務提供動力。

美國商銀分析師在8日的研究報告中寫道，亞馬遜可望「成為美國最大的外送公司之一」。

分析師引用供應鍊和物流諮詢公司MWPVL International的數據指出，預計亞馬遜將在2021年外送70億個包裹，超過UPS預計今年在美國外送的大約60億個包裹。

近年亞馬遜悄悄建立了可與 UPS、聯邦快遞和美國郵政 服務(USPS)競爭的送貨系統。它擁有不斷擴大的倉庫和最後一英里配送網絡，並擁有飛機、卡車和貨車的龐大物流業務。