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CPI略過熱 Fed不致收緊政策

財經新聞組／綜合報導
二手車價格大漲，是5月CPI飆升主因。（路透）
二手車價格大漲，是5月CPI飆升主因。（路透）

5月消費者物價漲幅超過預期，但通膨飆升似乎只是暫時的，目前還不至於促使聯準會(Fed)收緊政策。

5月份消費者物價指數(CPI)年增5%，是2008年夏季油價飆升以來的最快水平。不含食品和能源的核心CPI年增3.8%，是1992年以來的最快升速。三分之一的漲幅來自二手車和卡車價格大漲7.3%。

Fed官員將目前的高通膨視為暫時性的，代表它不會長期維持這個水平。由於被壓抑的需求和供應鏈拖累，原就預計物價會較上年同期經濟陷入停擺時上漲幾個月。

NatWest Markets的布里格斯(John Briggs)表示：「通膨回升強於預期，但看來只是過渡階段。」「Fed官員可能不會就此評論。」

Fed將於6月15日至16日召開會議。有些市場猜測，如果通膨看來非常火爆，Fed可能會提前討論放棄寬鬆政策的時間表。

經濟學者預計，寬鬆政策的第一步將是Fed公開討論削減每月購買1200億元國債和抵押貸款證券的決定。然後再等待數月才開始逐步減少購買，直到購買量降至零。隨後才會將考慮將其目標聯邦基金利率從零調升，但預計最快要到2023年。

穆迪分析(Moody's Analytics)首席經濟學者贊迪(Mark Zandi)表示，證據顯示物價壓力可能真如Fed預期的那樣轉瞬即逝，「很多物價上漲都來自回歸正常化的產業。酒店、租車和二手車、體育賽事、餐廳，每個產業都在恢復正常，因此價格只是恢復到疫情前水平。」

經濟學者表示，部分物價上漲令人意外，但占CPI比重較大的組成因素漲幅仍然相對較低。

Grant Thornton首席經濟學者史旺克(Diane Swonk)說，「二手車漲得很誇張。」「讓令人驚訝的是它過去的漲幅實在太低。我原以為酒店的漲幅會更大。」

住房占CPI比重超過30%。5月住房指數上漲0.3%，較上年同期上漲2.2%。租金上漲0.2%，業主等價租金指數上漲0.3%。外宿僅上漲0.4%，不及4 月的上漲7.6%。

另一個重要組成部分是醫療保健，在前4個月走升後下跌0.1%。較上年同期僅上漲0.9%，是1941年3月以來最小漲幅。

指數 二手車 租金

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