滴滴出行申請IPO 市值上看千億

中國 網約車巨頭滴滴出行(Didi Chuxing)10日申請公開上市，這可能是今年最大的科技IPO之一，大股東Uber和軟銀將從中受惠。

該公司去年收入216億元。且在上季收入64億元之下實現獲利。具體而言，該公司在支付股東特定款項之前的淨利為8.37億元，綜合淨利為9500萬元。

Uber在2016年將其中國叫車業務出售給滴滴後，持有該公司12.8%的股份，而軟銀的願景基金(Vision Fund)持股21.5%。

在2019年至2020年新冠疫情 重創中國經濟期間，滴滴營收 縮水近10%。然而，在疫情之前的2018年至2019年間，營收成長11%。此外，隨著經濟自疫情中逐漸全面復甦，今年第1季營收已經出現反彈，較去年同期成長107%。

該公司第1季的部分獲利能力可歸功於與來自分拆和撤資相關的19億元投資收益。

與其相較，Uber第1季營收29億元，淨虧損1.08億元。2020年全年淨虧損67.7億元，營收111.4億元。

根據PitchBook的數據，滴滴在8月最新一輪融資後的估值為620億元，並獲得軟銀、阿里巴巴和騰訊等投資巨頭支持。《彭博》報導，該公司在IPO時的估值可能達到1000億元。

由於新冠病例數減少和疫苗推出，對乘車和旅遊的需求回升，讓滴滴可能成為今年全球最大的科技IPO之一。其美國同業Uber和Lyft都表示，由於經濟復甦，可望在今年年底調整後實現獲利。

滴滴於2016年經過複雜的交易收購了Uber的中國業務，兩家公司相互參股。滴滴表示，在去年11月和12月出售其所有Uber持股。

滴滴成立於2012年，號稱每年擁有4.93億活躍乘客和1500萬名活躍司機。

該公司在非美企業申請上市的F-1招股書上的登記名稱是「小桔快智」。由高盛、摩根史坦利和摩根大通承銷。