無視通膨飆升 史指收創新高

投資人無視物價增幅壓力大於預期的關鍵通膨報告，史坦普500指數 再創歷史新高。

史指上漲19.63點或0.47%至創紀錄的收盤高點4239.18點，盤中觸及4249.74點的新高紀錄，在橫盤整理一個月後超越5月7日的前波高點。道瓊工業平均指數上漲19.1點或0.06%至3萬4466.24點。那斯達克綜合指數上漲108.58點或0.78%至1萬4020.33點。

勞工部 報導，由於經濟從疫情引發的衰退中復甦，5月消費者物價以2008年夏季以來的最快速度上漲。涵蓋食品、能源、雜貨和各種商品價格在內的一籃子消費者物價指數(CPI)年增5%。接受《道瓊》調查的經濟學者之前預計上漲4.7%。

對通膨飆升的擔憂讓股市上月低迷不振，投資人擔心物價上漲會增加企業成本，引發利率上升，並導致聯準會(Fed)取消寬鬆貨幣政策。

許多經濟學者還表示，本月二手車 成本的飆升可能扭曲了通膨指標。根據勞工統計局的數據，二手車和卡車價格上漲超過7%，占當月總漲幅的三分之一。二手車價格上漲可能只是反映出與疫情和汽車供應有關的暫時現象。

UPS股價在摩根大通調升評級後上漲1.06%。波音和達美航空也走高。