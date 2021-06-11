我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美53.4%成人 完全接種疫苗

台本土確診增286例、24死 新北120例最多

無視通膨飆升 史指收創新高

財經新聞組／綜合報導

投資人無視物價增幅壓力大於預期的關鍵通膨報告，史坦普500指數再創歷史新高。

史指上漲19.63點或0.47%至創紀錄的收盤高點4239.18點，盤中觸及4249.74點的新高紀錄，在橫盤整理一個月後超越5月7日的前波高點。道瓊工業平均指數上漲19.1點或0.06%至3萬4466.24點。那斯達克綜合指數上漲108.58點或0.78%至1萬4020.33點。

勞工部報導，由於經濟從疫情引發的衰退中復甦，5月消費者物價以2008年夏季以來的最快速度上漲。涵蓋食品、能源、雜貨和各種商品價格在內的一籃子消費者物價指數(CPI)年增5%。接受《道瓊》調查的經濟學者之前預計上漲4.7%。

對通膨飆升的擔憂讓股市上月低迷不振，投資人擔心物價上漲會增加企業成本，引發利率上升，並導致聯準會(Fed)取消寬鬆貨幣政策。

許多經濟學者還表示，本月二手車成本的飆升可能扭曲了通膨指標。根據勞工統計局的數據，二手車和卡車價格上漲超過7%，占當月總漲幅的三分之一。二手車價格上漲可能只是反映出與疫情和汽車供應有關的暫時現象。

UPS股價在摩根大通調升評級後上漲1.06%。波音和達美航空也走高。

指數 二手車 勞工部

上一則

科技重獲青睞 輝達可望續漲

下一則

台股上市櫃營收 寫最旺5月

延伸閱讀

難脫區間震盪 道指跌152點

難脫區間震盪 道指跌152點
臉書屢創新高 專家看好

臉書屢創新高 專家看好
史指平盤作收 繼續挑戰新高

史指平盤作收 繼續挑戰新高
世界晚報／涉南加路怒命案 23歲華女嫌犯被控罪名出爐

世界晚報／涉南加路怒命案 23歲華女嫌犯被控罪名出爐

熱門新聞

美國企業的高額存款，成為銀行的燙手山芋。 路透

現金太多 美銀行業者向企業喊話：別來存款

2021-06-10 21:32
美國財長葉倫5日在倫敦出席記者會。(路透)

葉倫終於鬆口：美今年通膨率將達到3%

2021-06-05 20:59
用全現金購屋有相對優勢，但並不是真的全部都是現金。（路透）

瘋狂房市熱潮中 全款購屋成王道 但真是如此嗎？

2021-06-02 19:21
日經新聞分析指出，蘋果2020年的中國大陸供應商數量首次超越台灣。路透

日媒：中國廠低價搶單 把台灣擠下蘋果鏈最大產地寶座

2021-06-03 17:23
比特幣價格多頭走勢從去年延續至今年初。（路透）

投資比特幣 這國家的人最賺 中國居次

2021-06-09 19:08
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克(圖)今天在推特發文，暗示與比特幣分道揚鑣，引發這個市值最大加密貨幣的價格應聲挫跌逾7%。美聯社

馬斯克推文暗示與比特幣分手 價格應聲重挫7%

2021-06-04 12:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」
日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液
這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交

這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交
南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏