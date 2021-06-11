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科技重獲青睞 輝達可望續漲

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數突破歷史新高，但過程有些艱辛。不過本周仍有幾支個股同步創下新高，像是ADP、目標百貨(Target)、eBay、T-Mobile和輝達(Nvidia)。

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)表示，其中一支應該會在市場輪轉回科技類股的走勢下繼續走升，「股市正在出現由價值型股票輪轉回中大型成長類股走勢，而輝達就是其中的代表，市場看好的是它的GPU和AI業務。」

他說，「輝達正處2015年以來的大多頭走勢。可能要到1650元左右才會出現阻力。它是我的投資組合中第二大持股，僅次於蘋果。」

輝達需要再漲超過137%才能達到戈登的目標。他表示，在近期下跌時應該買入該股，「它剛突破大約650元至500元的全年區間。所以只要它回跌至650元，就可以買進。」

輝達10日收於697元。跌至650元代表再跌6%。

New Street Advisors創始人薩波魯(Delano Saporu)則看好另一支破紀錄的個股，「我看好ADP，其獲利率最高的業務和企業服務部門，都將受到經濟不斷擴張的大力推動。在一切回歸正常之際，這些都對其業務十分有利。」

ADP的企業服務業務占總收入的69%。接受FactSet調查的分析師預計截至6月當季整體銷售額將成長9%。

薩波魯說，「該公司正以10億元的股票回購回報股東，並發放大約15億元的股息。這是一家我認為非常強大的公司。」

股票 目標百貨 投資

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