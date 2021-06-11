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1張圖看疫情：全美53.4%成人 完全接種疫苗

台本土確診增286例、24死 新北120例最多

財經簡訊

財經新聞組／整理

CPI年增5% 逾13年新高

勞工部表示，由於美國經濟的通膨壓力持續增加，5月消費者物價指數(CPI)較上年同期上揚5%，為2008年8月上漲5.3%以來最大升幅；接受《道瓊》調查的經濟學者之前預期上揚4.7%。不含波動較大的食品和能源價格的核心CPI上漲3.8%，高於《道瓊》估計的3.5%，也是1992年5月以來的最大漲幅。

首申失業金人數 疫情來新低

截至6月5日當周首次申領失業就濟金人數為37.6萬，較前周減少9000人，是2020年3月14日當周以來的又一個新低，是疫情爆發後最低水平。持續申領數大減25.8萬人，降至不到350萬人的疫情新低。大約一年前同一時間的申領總數為1890萬。

電動車 蘋果聘BMW前主管

蘋果公司證實已經聘用BMW負責電動車業務的前資深主管克蘭茲(Ulrich Kranz)，這是蘋果認真考慮打造電動車以與特斯拉等汽車製造商競爭的最新動作。南韓現代汽車今年初曾表示正與蘋果公司就生產汽車進行談判，但之後收回其評論並確認雙方不再進行討論。

政府財政赤字 已逾2兆元

財政部指出，由於財政紓困金額大量持續流入快速擴張的經濟，這個財政年度的預算赤字在5月突破2兆元大關。5月政府赤字略低於1320億元，是今年各月最低，但仍足以使總赤字達到2兆630億元。本月稅收總額為4637億元，是2020年7月以來最大；支出為5957億元，為2月來最低。

SpaceX擬供民航機Wi-Fi

SpaceX副總裁霍夫勒(Jonathan Hofeller)表示，SpaceX正「與多家航空公司進行談判」採用Starlink衛星網路為旅客提供機上Wi-Fi。他並沒有提供進一步的時間表，只表示會「盡快而非稍後」。目前提供機上聯網服務的企業為Viasat和Intelsat。Starlink的優勢在於其衛星距地球更近，網速更快。

亞馬遜到公司上班 有彈性

該公司表示將為其員工提供更大的遠距工作彈性，與其早先的重返職場規定大相逕庭。亞馬遜在發給員工的內部備忘錄中表示，希望員工每周到辦公室工作3天，他們可以選擇每周最多2天遠距工作。該公司表示，各部門負債人可決定員工需要在辦公室工作的天數。

蘋果 疫情 電動車

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