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零售額成長 可望創37年來最佳

財經新聞組／綜合報導
今年零售業成長將創1984年來最佳。（路透）
今年零售業成長將創1984年來最佳。（路透）

全美最大零售貿易組織全國零售聯合會(NRF)調升今年的產業前景，指稱預計將出現「1984年以來最快的成長」。

NRF首席經濟學者克萊恩茲(Jack Kleinhenz)在虛擬會議上表示，隨著經濟從新冠疫情反彈，客戶花費所儲蓄的錢，預計2021年零售額將成長10.5%至13.5%達4.44兆元至4.56兆元。這項預測包括實體店面和網路銷售，但不包括汽車經銷商、加油站和餐廳。

與之前數字比較，2020年零售總額為4.02兆元，2019年為3.76兆元。

NRF在2月時曾預測，零售額將成長6.5%至8.2%，全年銷售額將超過4.33兆元。

NRF還將其對美國全年GDP成長的預測調高至7%左右，高於今年稍早時預測的4.4%和5%。它表示，預計本財季產出水平將達疫情前水平。

克萊恩茲表示，政府的紓困措施已經透過經濟流入消費者的錢包，這刺激了購物者的消費欲望和快於預期的復甦。

他說，「經濟的復甦明顯強勁和韌性。」並補充說家庭「已準備好恢復正常的生活、工作和娛樂」。

雖然預測樂觀，但零售業仍面臨挑戰，包括通貨膨脹、港口擁擠和勞工短缺。商務部數據顯示，零售銷售在3月飆升10.7%之後，4月停滯不前。5月的零售數據尚未公布。

目前還不清楚有多少消費者支出會轉向服務和其他重點而非消費品，例如酒店住宿、機票和外食。

許多零售商，包括沃爾瑪、Levi’s和梅西百貨，最近公布了強勁的第1季業績，並分別調高了今年的財測。這些企業的領導人表示，消費者已開始走出家門，規畫社交聚會，並脫下家居便服換上牛仔褲和連衣裙。

梅西百貨CEO甘納特(Jeff Gennette)在5月的財報電話會議上表示，隨著購物者採購行李箱、鞋子、新服裝和化妝品，該公司預計「被壓抑的需求」將持續出現，「我們不認為這只是短期的風潮。」

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