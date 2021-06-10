亞馬遜遠程醫療 多家企業青睞

亞馬遜Amazon Care部門副總裁帕維茲(Babak Parviz)表示，亞馬遜已吸引多家有興趣採用其遠距程醫療服務的公司。

他在華爾街日報舉辦的Tech Health虛擬活動上說，「不少公司對採用我們這項服務很感興趣。」他補充說，亞馬遜打算在今年夏天稍後宣布有哪些公司已簽約使用該服務。

Amazon Care於2019年推出，一開始只是針對該公司西雅圖總部及其周邊地區員工的試點計畫。該服務提供虛擬緊急護理看診，以及免費的遠程醫療諮詢和登門探視，若由護士進行檢測和接種疫苗則須支付部分費用。

亞馬遜在3月宣布，將自今年夏天起在全美為其員工和其他企業擴大該服務的虛擬護理部分。一開始增加的面對面服務將僅限華盛頓州和包括巴爾的摩和華盛頓特區在內的都會區。

帕維茲說，該公司正在努力「盡快」向其他地區提供完整的Amazon Care服務。他補充說，亞馬遜正規畫未來將這項服務擴及農村地區，為了達到這個規模，亞馬遜將必須再增加數千名員工。

亞馬遜長期以來一直致力於顛覆醫療保健業。除了Amazon Care之外，該公司去年秋天還推出網路虛擬處方藥房Amazon Pharmacy，該服務是以其2018年收購的PillPack為基礎建立。去年，亞馬遜與員工健康服務提供商Crossover Health合作，為部分城市的倉庫員工和他們的家人提供鄰里健康門診服務。

亞馬遜還曾與波克夏 控股和摩根大通成立一家以改善雇主健保方案為主的合資企業。這家名為Haven的合資企業後來於2021年初解散，凸顯出挑戰美國醫療保健領域有多困難。