我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠再增28死 本土個案263例 下降趨勢不明顯

分別6年…電視驚見幼女獨闖邊界 母女德州流淚團圓

難脫區間震盪 道指跌152點

財經新聞組／綜合報導

由於難以從窄幅區間震盪中突破，美股收低。

道瓊工業平均指數連續第3個交易日收跌，下跌152.68點或0.44%收3萬4447.14點。史坦普500指數下跌7.71點或0.18%收4219.55點，低於5月7日觸及的盤中高點4238.04點和收盤紀錄4232.60點。那斯達克綜合指數也下跌13.16點或0.09%至1萬3911.75點。

工業和金融在史指11個類股板塊中跌幅最大，拖累大盤。

迷因股熱潮繼續翻騰，散戶交易員這次將注意力集中在Clean Energy Fuels，推動其股價上漲31.52%。前一日大漲85%的Clover Heath則是收跌23.61%。

許多華爾街人士認為，最新的散戶炒作個股事件應該只限於少數幾支個股，與1月對整體股市產生影響的GameStop交易狂潮不同。

巴克萊股票衍生品策略全球主管德思潘迪(Maneesh Deshpande)表示，「由於廣泛蔓延的風險較低，我們認為近期的軋空行情影響有限。」「可能是因為空頭部位偏高的個股數量大幅下降。」

隨著經濟繼續從疫情引發的衰退中反彈，投資人等待最新的通膨數據，以判斷物價上漲壓力是否只是暫時的。

5月消費者物價指數(CPI)定10日公布。根據《道瓊》的數據，經濟學者預計CPI將較上年同期上漲4.7%。4月CPI同比上漲4.2%，為2008年以來最快漲幅。

指數 道瓊 華爾街

上一則

臉書屢創新高 專家看好

下一則

亞馬遜遠程醫療 多家企業青睞

延伸閱讀

史指平盤作收 繼續挑戰新高

史指平盤作收 繼續挑戰新高
新興市場出現多頭行情 看好智利中國台灣

新興市場出現多頭行情 看好智利中國台灣
世界晚報／涉南加路怒命案 23歲華女嫌犯被控罪名出爐

世界晚報／涉南加路怒命案 23歲華女嫌犯被控罪名出爐
道指跌逾百點 史指挑戰高點

道指跌逾百點 史指挑戰高點

熱門新聞

用全現金購屋有相對優勢，但並不是真的全部都是現金。（路透）

瘋狂房市熱潮中 全款購屋成王道 但真是如此嗎？

2021-06-02 19:21
台積電的美國亞利桑納州投資案已按計畫展開。 路透

不是要用很多水嗎？台積電美國廠為何還選在沙漠州

2021-06-03 08:34
美國財長葉倫5日在倫敦出席記者會。(路透)

葉倫終於鬆口：美今年通膨率將達到3%

2021-06-05 20:59
「股神」億萬富翁投資人巴菲特偏好的美股股市指標突破200%，顯示崩盤可能很近。路透

商業內幕：巴菲特指標破200% 美股崩盤恐近

2021-06-03 07:34
日經新聞分析指出，蘋果2020年的中國大陸供應商數量首次超越台灣。路透

日媒：中國廠低價搶單 把台灣擠下蘋果鏈最大產地寶座

2021-06-03 17:23
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克(圖)今天在推特發文，暗示與比特幣分道揚鑣，引發這個市值最大加密貨幣的價格應聲挫跌逾7%。美聯社

馬斯克推文暗示與比特幣分手 價格應聲重挫7%

2021-06-04 12:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則
疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國
汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」

汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」
9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵

9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵
從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多