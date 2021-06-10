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臉書屢創新高 專家看好

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數目前正在努力突破其歷史新高紀錄，但一支FAANG個股早已達成目標。

臉書8日連續兩天創下歷史新高。其餘的FAANG個股如蘋果亞馬遜、Netflix和谷歌母公司Alphabet，至少4月之後就沒有任何突破。

Gradient Investments總裁賓格(Michael Binger)認為示，臉書的創新高之路還沒有走完，「臉書仍是買進標的，我們持有其部位。如果你還沒持有，趕快去買。在我看來，它是最好的消費性網路議題標的，因為它有個很棒的廣告平台，未來幾年可望成長18%到20%。現在買進價格還算合理。」

臉書是今年表現第二好的FAANG個股，上漲22%，僅次於Alphabet。

但這並不是賓格唯一最看好的FAANG個股。他強調Alphabet也是他的首選之一。就Alphabet而言，擁有谷歌搜尋和YouTube視訊平台是它被看好「領頭」的原因。

在大幅回跌之後，賓格也建議買進蘋果。該股已較1月的高值下跌13%，「蘋果應該是核心持股，值得擁有它。你可以在這次回跌時買進。它的本益比現在實際上已經降到了20多。我看好目前的蘋果。」

不過，Chantico Global CEO兼Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)認為，亞馬遜似乎才是最好的選擇。

她說，「這是成長和股價之間的細微差別，讓你願意以合理價格買進成長之處。」「亞馬遜可能在所有FAANG中股價最高，但它未來的走勢可能更好，因為它在新冠疫情期間成長強勁，可能因此鎖定這些消費者；其雲端業務仍在急劇成長，因此未來的走勢十分看好。」

亞馬遜的本益比為51.5倍。臉書是FAANG中最低的，本益比不到24倍。

桑契斯說，「仔細分析FAANG類股，亞馬遜的股價似乎相當合理，因為它仍有明顯的成長空間。」

亞馬遜 臉書 蘋果

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