房貸利率降 申請量未回春

根據抵押貸款 銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，當周房貸申請總量下降3.1%。貸款餘額低於54萬8250元的30年期固定利率房貸平均合同利率從3.17%降至3.15%；自備20%頭款的貸款積分從0.39降至0.34。再融資申請量下降5%，年減27%；占比從前周的61.3%降至60.4%。

IBM員工 9月重返辦公室

根據本周發給員工的備忘錄，IBM的美國員工將於9月7日起的當周重返辦公室。IBM正在制訂協議，讓已接種疫苗的員工在辦公室工作時不戴口罩；同時也在制訂商務出差和與在公司外與客戶會面的健康和安全協議。但沒有具體說明員工是否可以選擇全職或兼職繼續遠距工作。

Marqeta掛牌 市值152億

支付處理公司Marqeta 9日在那斯達克掛牌上市，開盤價為32.50元。其IPO價格訂在27元，釋出4500萬股，募集12億元，市值達152億元。該公司2010年成立於加州奧克蘭，主攻檢測詐欺並確保資金安全的支付技術；發行類似信用卡或借記卡的實體卡片，供DoorDash或Instacart等外送商使用。

百思買 感恩節不開門營業

百思買(Best Buy)表示，今年感恩節將不會開門營業，連續第二年改在網路上提供黑色星期五優惠活動。該公司加入越來越多零售企業行列，在感恩節停止營業。包括目標百貨(Target)和沃爾瑪都表示今年將連續第二年在感恩節關門。

LinkedIn投資 虛擬會議公司

微軟旗下LinkedIn看好即使辦公室重新開放，人們仍將繼續進行視訊會議，因此決定投資虛擬會議技術公司Hopin。該公司在3月的一輪4億元融資中估值為56.5億元，LinkedIn同意以相同估值進行投資，向現有利益相關者買進股票。知情人士透露，這筆投資不到5000萬美元。

臉書 全球廣告主管 離職

臉書全球廣告主管艾佛森(Carolyn Everson)即將離職。她在臉書工作十多年，曾擔任全球業務集團副總裁。根據eMarketer資料，臉書的廣告營收預計到2021年將占全球數位廣告支出近四分之一。臉書上周晉升全球合作夥伴關係副總裁萊文(Marne Levine)為商務長，可能是艾佛森去職原因。