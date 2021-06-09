4月職位空缺930萬 創21年新高

根據勞工部職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)，4月職位空缺數飆升至創紀錄的930萬個，為2000年以來新高，高於預期的818萬。休閒和酒店業激增32.7%最多，該產業受疫情封鎖影響最大。錄取率維持在6.9萬人低檔，換算月率為4.2%不變。辭職人數達395萬，增加38.4萬人或10.8%。

星巴克 22日起恢復接受自備杯子

星巴克宣布，在因新冠疫情而暫停推動使用可重複使用杯子計畫後，自6月22日起顧客可再次開始在直營店使用。星巴克咖啡師會先檢查杯子是否乾淨，再放入陶瓷容器中，在不接觸情況下注入咖啡，讓顧客在取貨櫃檯領取。這項服務不適用得來速車道。自備杯子的顧客享有10分折扣。

福特小皮卡Maverick不到2萬元

福特汽車8日正式發表今年秋天上市的新款Maverick卡車，起價不到2萬元，為1萬9995元，為美國首款配備標準油電混合動力引擎的皮卡，每加滿油箱可行駛500英里。福特表示，該小型卡車可望達成環保署(EPA)設定的都會區行駛省油效率每加侖40英里目標。

波音新訂單連4月超過取消量

由於西南航空等客戶訂購更多飛機，波音5月飛機銷售量連續第4個月超過取消量。波音上月獲得73架新訂單，其中60多架訂單來自上月最暢銷的Max機型以及寬體客機和貨機。Aeromexico和Norwegian Air Shuttle則取消了Max訂單，而另一位身分不明的客戶取消了5架787夢幻機訂單。

蘋果 市值或在2022年升破3兆元

看多科技巨頭蘋果公司的Wedbush分析師艾夫斯(Dan Ives)表示，蘋果市值可能會在2022年達到3兆元。今年以來，這家iPhone製造商的股價下跌約5%。蘋果是目前全球市值最高，約為2.1兆元。它在2018年突破第一個兆元大關，並在2020年突破2兆元大關。

輝達收購ARM恐遭中國 拖延

《金融時報》引述知情人士報導，輝達(Nvidia)已申請中國監管機構批准其以400億元收購英國晶片設計商Arm的交易，但中國反壟斷律師認為，中國監管機構可能需要長達18個月的時間才能得出結論。輝達相信這項交易案將會獲得批准並「在2022年完成」。目前英國、歐洲和美國監管機構也難調查這項交易。