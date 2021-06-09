我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增274例、25死 新北162例最多

舊金山仇亞案激增 今年已11宗 超過去年

財經簡訊

財經新聞組／整理

4月職位空缺930萬 創21年新高

根據勞工部職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)，4月職位空缺數飆升至創紀錄的930萬個，為2000年以來新高，高於預期的818萬。休閒和酒店業激增32.7%最多，該產業受疫情封鎖影響最大。錄取率維持在6.9萬人低檔，換算月率為4.2%不變。辭職人數達395萬，增加38.4萬人或10.8%。

星巴克22日起恢復接受自備杯子

星巴克宣布，在因新冠疫情而暫停推動使用可重複使用杯子計畫後，自6月22日起顧客可再次開始在直營店使用。星巴克咖啡師會先檢查杯子是否乾淨，再放入陶瓷容器中，在不接觸情況下注入咖啡，讓顧客在取貨櫃檯領取。這項服務不適用得來速車道。自備杯子的顧客享有10分折扣。

福特小皮卡Maverick不到2萬元

福特汽車8日正式發表今年秋天上市的新款Maverick卡車，起價不到2萬元，為1萬9995元，為美國首款配備標準油電混合動力引擎的皮卡，每加滿油箱可行駛500英里。福特表示，該小型卡車可望達成環保署(EPA)設定的都會區行駛省油效率每加侖40英里目標。

波音新訂單連4月超過取消量

由於西南航空等客戶訂購更多飛機，波音5月飛機銷售量連續第4個月超過取消量。波音上月獲得73架新訂單，其中60多架訂單來自上月最暢銷的Max機型以及寬體客機和貨機。Aeromexico和Norwegian Air Shuttle則取消了Max訂單，而另一位身分不明的客戶取消了5架787夢幻機訂單。

蘋果市值或在2022年升破3兆元

看多科技巨頭蘋果公司的Wedbush分析師艾夫斯(Dan Ives)表示，蘋果市值可能會在2022年達到3兆元。今年以來，這家iPhone製造商的股價下跌約5%。蘋果是目前全球市值最高，約為2.1兆元。它在2018年突破第一個兆元大關，並在2020年突破2兆元大關。

輝達收購ARM恐遭中國拖延

《金融時報》引述知情人士報導，輝達(Nvidia)已申請中國監管機構批准其以400億元收購英國晶片設計商Arm的交易，但中國反壟斷律師認為，中國監管機構可能需要長達18個月的時間才能得出結論。輝達相信這項交易案將會獲得批准並「在2022年完成」。目前英國、歐洲和美國監管機構也難調查這項交易。

中國 蘋果 星巴克

上一則

馬斯克左右手離職

下一則

阿里雲砸10億美元 加速數字亞洲基建

延伸閱讀

偉創力示警：晶片還會缺一年

偉創力示警：晶片還會缺一年
美砸重金 押注篩檢商機

美砸重金 押注篩檢商機
最小、最便宜 福特推新皮卡

最小、最便宜 福特推新皮卡
SK Innovation傳和福特聯手 在美成立電池合資事業

SK Innovation傳和福特聯手 在美成立電池合資事業

熱門新聞

用全現金購屋有相對優勢，但並不是真的全部都是現金。（路透）

瘋狂房市熱潮中 全款購屋成王道 但真是如此嗎？

2021-06-02 19:21
台積電的美國亞利桑納州投資案已按計畫展開。 路透

不是要用很多水嗎？台積電美國廠為何還選在沙漠州

2021-06-03 08:34
美國財長葉倫5日在倫敦出席記者會。(路透)

葉倫終於鬆口：美今年通膨率將達到3%

2021-06-05 20:59
「股神」億萬富翁投資人巴菲特偏好的美股股市指標突破200%，顯示崩盤可能很近。路透

商業內幕：巴菲特指標破200% 美股崩盤恐近

2021-06-03 07:34
日經新聞分析指出，蘋果2020年的中國大陸供應商數量首次超越台灣。路透

日媒：中國廠低價搶單 把台灣擠下蘋果鏈最大產地寶座

2021-06-03 17:23
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克(圖)今天在推特發文，暗示與比特幣分道揚鑣，引發這個市值最大加密貨幣的價格應聲挫跌逾7%。美聯社

馬斯克推文暗示與比特幣分手 價格應聲重挫7%

2021-06-04 12:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將
專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵

專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵
紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲
世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房
世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地