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新興市場出現多頭行情 看好智利中國台灣

財經新聞組╱綜合報導

今年新興市場的表現一直低於史坦普500指數，但Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)認為它即將出現2007年以來始見的多頭行情。

沃德表示：「看多的根據是全球股市正在大幅擴張。」「美股仍然充滿活力，歐股突破21年的壓力區，新興市場也在推動14年首見的突破走勢。」

EEM新興市場ETF在今年初一度創下歷史新高，超過2007年10月創下的高點。沃德認為該ETF將重新嘗試再次突破。目前還比2021年2月中旬的峰值低5%。

他說，「只要這支ETF高於52元的支撐點，這是3月的低點，也是200日均線所在，接下來幾個月就會出現明確的突破性走勢再創新高。」

EEM ETF 8日收於55.44美元。

沃德將中石化(China Petroleum & Chemical)視為一支可乘勢上漲的股票，「它仍僅有2018年交易量的40%左右，我們認為它正在扭轉多年的跌勢。50日均線的支撐位在53元左右，只要維持在這個水平之上，它可望上探60-65元。」

中石化8日收於52.94元。

Laffer Tengler Investments首席投資策略師騰格勒(Nancy Tengler)也認為選擇新興市場是值得的，特別點名智利是3大有利地區之一，「智利是全球主要的銅供應和生產國，全國1900萬人口中有350萬人口接種疫苗；而且金融機構也很強大。所以我們看好智利。」

涵蓋智利的ECH iShares智利ETF近幾個月面臨壓力，已較4月高點下跌近20%。

她說，「當然我們也加碼中國大陸和台灣，這主要是由於看好台積電。所以我認為總是有些地方是值得投資的。」

新興市場 投資 台灣

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