史指平盤作收 繼續挑戰新高

史坦普500指數 收盤持平，挑戰5月歷史高點再次功敗垂成。

史指微升0.74點至4227.26點，較5月7日創下的歷史高點4238.04點低0.3%。道瓊工業平均指數下跌30.42點或0.09%至3萬4599.82點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲43.19點或0.31%至1萬3924.91點。

即使交車量增加，特斯拉仍回吐早盤漲幅，收跌0.25%。這家電動車製造商5月交車3萬3463輛中國製造汽車，較4月增加29%。

在疾病控制與預防中心(CDC)放寬對61個國家的旅遊限制後，航空股走升；放寬對象包括日本、法國、南非、加拿大、西班牙和義大利 。聯合航空上漲0.75%，達美航空上漲2.08%。Jefferies對國際和商務出差的樂觀升評也提振了達美航空的股價。

Reddit引發的交易狂熱蔓延到其他股票，尤其是Clover Health和溫蒂漢堡(Wendy's)。這家醫療保健新創公司盤中飆升100%，收盤上漲85.82%，而速食連鎖店則上漲25.85%。

經濟數據方面，4月職位空缺數飆升至歷史新高，在經濟大復甦同時，職位空缺達到930萬個，遠高於3月的830萬，是勞工部 職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)自2000年以來的新高點。