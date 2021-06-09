木材價格漲幅200% 專家：建案最好延後開工

木材價格一年來漲逾2倍。（路透）

木材業資深專家利特爾(Kyle Little)表示，由於木材成本高昂，延後建案開工時間是明智的決定。

利特爾是Sherwood的營運長，他指出，「職位需求正在回升，但不要指望會重回過去10年的樣子。不過話雖如此，如果能等，就沒有理由不等下去。」

利特爾表示，「在接下來6到12個月可望出現一些緩解，即使價格仍然比最近還要再高得多。」Sherwood木材是一家總部位於紐約 的私營批發分銷商。利特爾之前也從事木材貿易。

在新冠疫情 期間價格大幅上漲之後，木材期貨過去一個月面臨嚴重疲軟。7 月交割的木材期貨價格8日下跌逾5%至每千板英尺1158元，較5月10日創下的1711元新高紀錄下跌逾30%。

不過就算價格有所下降，過去12個月木材價格仍上漲超過200%。

利特爾在5月下旬時曾指出，預計當前的木材行情，包括交易波動和價格上漲，在「可預見的未來」將會持續。當時他強調價格可能會脫離高點，但仍高於歷史平均水平。

他8日重申這一觀點，指稱該公司的預測「仍然沒有改變」，「目前正處於我們認為的24到30個月的周期性牛市浪潮的第12個月。我們真的相信新的3年均價會高得多，幾乎是過去20年的2倍。」

木材價格的大幅上漲增加了建案成本，並被認為是4月住房建設數量下降的原因之一。

利特爾表示，由於價格上漲抑制了需求，木材價格回落是「無可避免的」，「這些建商和客戶都非常精明，他們正在試圖讓客戶明白：如果不急著完工，現在可能暫時休息一下，並在第4季稍晚或者2022年第1季時再重新開工，時機可能更好。」