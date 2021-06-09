Clover Health漲漲漲 成為Reddit散戶追逐新目標

激情的散戶緊盯著Reddit留言板，因為他們找到了炒作的新目標：Clover Health，8日股價 一度大漲3位數。

這家靠Chamath Palihapitiya借殼上市的醫療保險 新創公司在前一個交易日飆升32%之後，8日盤中漲逾100%，最後收盤上漲85.82%。

根據FactSet的數據，Clover全日成交量達7.2億股，超過其30日平均成交量2200萬股30倍以上。

在Reddit上千萬人加入的WallStreetBets論壇上，關於Clover的留言越來越多。根據QuiverQuant資料，Clover成為這個知名論壇8日被提及次數最多的個股。過去一周，Reddit上的散戶目標是AMC Entertainment。

根據S3 Partners的數據，Clover Health可能會出現軋空行情，因其43.5%的流通股遭放空。相較之下，AMC的空頭部位只有約18%。當大量放空股票 價格突然跳高時，空頭被迫回購股票並降低空頭部位以減少損失。

Reddit上的散戶彼此助陣，利用Clover的巨大空頭部位操作，逼迫空頭部位退出。

今年稍早，在放空者興登堡(Hindenburg)發布一份嚴厲報告指稱Clover「業務殘破業」後，其股價暴跌。Clover在2月表示，已收到美國證券交易委員會(SEC)的調查通知，表示願意合作。

在SEC調查消息公布後，股價從大跌回升，空頭一直在增加他們的部位。根據S3的數據，在過去30天，放空部位增加了約25%。

S3數據顯示，在8日的反彈中，空頭按市值計價損失達4.65億元。

與此同時，溫蒂漢堡(Wendy’s)也是Reddit散戶的最愛之一，其股價8日上漲25.85%。

這家連鎖餐廳上季財報優於預期，並調升今年的財測。

GameStop是1月交易狂熱期間的明星個股，8日上漲17%，而AMC Entertainment上漲6%。

SEC 7日表示正在密切關注近期某些股票的瘋狂交易，以確定是否存在「市場干擾、操縱交易或其他不當行為」。