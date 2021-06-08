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1張圖看疫情：全美逾53%成人 已完成疫苗接種

台本土確診增219例、22死 陳時中：無放鬆本錢

財經簡訊

財經新聞組／整理

特斯拉Model S Plaid+停賣

特斯拉CEO馬斯克6日推文指出，特斯拉已取消其旗艦轎車Model S Plaid Plus的最高價車型。馬斯克指出，Plaid Plus版已取消，因為沒有必要，光是Plaid版就夠好了。從0加速到時速60英里不到2秒，是史上最快的量產車型。只有開過的人才會相信。

航空業籲開放跨大西洋航線

在一年多的限制後，美國航空、IAG旗下英國航空、達美航空、聯合航空和捷藍航空的CEO都表示，英美兩國的高疫苗接種率意味著旅遊應可安全地重新恢復，呼籲重新開放跨大西洋航線。對英國航空業者而言，開放英美航線尢為迫切，因它們不像美國業者一樣受惠於國內旅遊復甦。

NBCUniversal將轉播東奧

NBCUniversal將在其網路和串流媒體平台上轉播超過7000小時的東京奧運會。歷來夏季奧運會廣獲觀眾歡迎。2016年，為期2周的奧運在所有NBC平台上平均吸引了2750萬觀眾，並提供了33億分鐘的串流媒體影音。2012年倫敦奧運吸引大約3100萬觀眾，2008年北京奧運平均吸引2700萬觀眾。

蘋果WWDC推出軟體更新

蘋果全球開發者大會(WWDC)推出一系列產品的更新。包括適用iPhone的iOS 15、適用iPad的iPadOS 15、適用Apple Watch的watchOS 8、適用Mac的macOS Monterey、蘋果地圖的大幅更新、隱私設定更新，還有iCloud+。

克羅格大徵才 釋1萬崗位

克羅格(Kroger)宣布將在10日舉行徵才活動，以填補其業務所需的1萬個工作崗位，包括零售、電子商務、藥房、製造和物流業務在內，徵才活動採虛擬和店內面試並行。除了同名Kroger店面外，該公司還經營包括Fred Meyer、Harris Teeter和Ralphs在內的品牌，全國平均時薪工資超過15.50元。

FaceTime將能通非蘋用戶

在蘋果全球開發者大會(WWDC)中，蘋果宣布包括Android和Windows用戶在內的任何人都將很快能夠加入FaceTime通話。這項功能將於今年秋季推出，當客戶需要與不使用蘋果設備的朋友和同事進行視訊通話時，該功能可以協助蘋果不讓客戶轉向競爭對手的視訊聊天App，像是Zoom或微軟Teams。

蘋果 東京奧運 特斯拉

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